وزيرة التخطيط عن حل أزمة "السيستم وقع": "سنربط النظام بشبكة كل محافظة"

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ملف استصدار الأوراق من المؤسسات الحكومية مهم جدًا وله 3 جوانب، الأول هو رفع قدرات البشر والعقول، وعمل برامج تدريب مختلفة منها برامج متعلقة بالتميز الحكومي بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، اما الشق الثاني فهو يخص الخدمات الحكومية وميكنة الخدمات، موضحةً أنه جرى ميكنة 250 مركز لتقديم خدمات على مستوى الدولة في المحليات.

وأضافت السعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "كل خدمات المحليات أصبحت أكثر كفاءة وشفافية ودفع إلكتروني، وسندفع لأول مرة بالعربات المتنقلة، إذ أننا دفعنا بسيارتين وطلبنا إتاحة 25 سيارة كل شهرين لتخفيف الضغط على المواطنين في الأماكن التي تشهد ازدحام".

وتابعت: "ننسق بشكل كامل مع الحكومة ومجموعة كبير من الوزارات لأن الخدمات أكثر ما يعاني المواطن منه"، وحول أزمة "السيستم وقع"، قالت: "ربطنا النظام بشبكة عند كل محافظ لتلافي حدوث هذه الازمة، مع العربات المتنقلة التي ستمثل نقلة نوعية في الخدمات الحكومية".

وأوضحت أن الشق الثالث هو إعادة هيكلة الحكومة نفسها والوزارات، لافتةً إلى وجود وحدات جديدة في تغيير بالثقافة والفكر، إذ أن هذه الوحدات مختصة بالمراجعة الداخلية والتدقيق لتساعد الموظف على عدم الوقوع في الخطأ، وهناك وحدة الموارد البشرية التي تجهز الكوادر من الصف الثانية.