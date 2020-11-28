12 رسالة من وزير الأوقاف لشباب مصر خلال افتتاحه مساجد دمياط

وجه وزير الأوقاف 12 رسالة لشباب مصر والعالم بأسره، خلال زيارته لدمياط ولقائه بالأئمة وافتتاحه 3 مساجد أمس الجمعة.

ونرصد في التقرير التالي الرسائل التي وجهها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة التى جاءت تحت عنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس"، عقب افتتاح مسجد الرحمة بمدينة رأس البر الذى نُقلت منه شعائر صلاة الجمعة عبر الهواء مباشرة بشاشة التليفزيون المصرى، وحضر الخطبة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

- الهجرة غير الشرعية هي نوع من أنواع الهلاك للنفس

- قتل النفس من أعظم الكبائر سواء قاتل لنفسه أو لغيره عمدًا كالانتحارأو شبه عمد

- من يقوم بركوب سفينة متهالكة تؤدى به إلى الهلاك حرام شرعا.

- على الشباب الحذر من الوقوع فى براثن الجماعات الإرهابية من خلال الهجرة غير الشرعية ثم استخدامهم فى أغراض إرهابية.

- مشاركة محافظ دمياط و وزيرة الهجرة اليوم في افتتاح المساجد وحرصهما على التواجد للاستماع إلى خطبة الجمعة، يعكس صورة معبرة عن تكاتف المصريين ووحدتهم الوطنية التى لازالت يدا واحدة منذ عصور طويلة.

-الحكومة المصرية قامت بجهود غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة لمكافحة الهجرة غير شرعية

- على الشباب عدم الانحراف وراء الأفكار الهدامة، وتطبيق مبادئ الحفاظ على النفس

- الوزارة أطلقت مبادرة "نتعايش باحترام"؛ لتفعيل مفهوم المواطنة للعيش على أسس وطنية متكافئة.

- الدولة المصرية حولت مراكب الموت لمراكب النجاة وذلك بفضل الإنجازات الاقتصادية والمشاريع القومية الكبرى

- الوزارة أطلقت مبادرة المواطنة المتكافئة التي تقوم على عدم التميز إلا بالوطنية وهو ما يقتضي إعلاء قيم التكافل المادي و المعنوي بين أبناء الوطن

- ضرورة الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا فالقيم و الأخلاق لا تتجزأ

- الإنسان السوي له وجه واحد وذو الوجهين على مقربة من النفاق الديني والاجتماعي ولو كان سويا لما لجأ لذلك.