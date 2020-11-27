وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من مسجد الرحمة في دمياط

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مسجد الرحمة بمدينة رأس البر في دمياط، وألقى الوزير خطبة الجمعة بعنوان: "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس" ونُقلت شعائر الصلاة عبر شاشة التليفزيون المصري.

واستمعت الدكتورة منال عوض، محافظ دياط والدكتورة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، لخطة للجمعة في ركن السيدات بالمسجد، وتضمنت محاور الخطبة تسليط الضوء على الهجرة غير الشرعية وعرض مخاطرها وآثارها، إذ استهل الدكتور مختار جمعة، خطبته بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ينبغى على المؤمن أن يذل نفسه، قالوا كيف يذل نفسه يا رسول الله، قال أن يتعرض إلى البلاء ما لا يطيق)، وكذلك قول الله تعالى "لا تقتلو أنفسكم"، فالهجرة غير الشرعية هو نوع من أنواع الهلاك للنفس، وإن قتل النفس من أعظم الكبائر سواء قاتل لنفسه أو لغيره عمدًا كالانتحارأو شبه عمد كمن يقوم باستقلال سفينة متهالكة تؤدي به إلى الهلاك، محذرا الشباب من الوقوع في براثن الجماعات الإرهابية من خلال الهجرة غير الشرعية ثم استخدامهم فى أغراض إرهابية.

وأعربت الدكتورة منال عوض والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن سعادتهما لمشاركتهما في افتتاح المساجد اليوم، وكذا الاستماع إلى خطبة الجمعة التي تناولت قضية الهجرة غير الشرعية للتوعية بمخاطرها.

ونوه وزير الأوقاف إلى أن مشاركة محافظ دمياط ووزيرة الهجرة في افتتاح المساجد وحرصهما على التواجد للاستماع إلى خطبة الجمعة، يعكس صورة معبرة عن تكاتف المصريين ووحدتهم الوطنية التي لازالت يد واحدة منذ عصور طويلة.