موسكو تتقدم باحتجاج رسمي بسبب المدمرة الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الجمعة، أنها قدمت احتجاجًا رسميًا إلى الولايات المتحدة، بسبب حادث بحري في بحر اليابان، موضحة أنه استفزاز استهدف تعكير صفو السلام.

وسبق لموسكو أن أعلنت الثلاثاء الماضي، عن "رصد وطرد" مدمرة أميركية كانت تبحر بالمخالفة للقانون في مياهها الإقليمية في بحر اليابان.

ورصدت سفينة عسكرية روسية، رصدت سفينة أميركية "تعمل بشكل غير قانوني في مياه روسيا".

وأضافت الخارجية، أن "السفينة الأمريكية طردت إلى المياه الدولية بعد تحذير من المدمرة الروسية الأدميرال فينوغرادوف"، وفق ما ذكرت وزراة الدفاع الروسية.

ونفت البحرية الأمريكية ارتكاب أي خطأ، واتهمت موسكو بالمبالغة في مزاعم السيادة البحرية.