أستاذ أمراض باطنية: الولايات المتحدة تمر بالموجة الثالثة لـ كورونا

قال الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة بنيو جيرسي، إن أسعار اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ستصل بحد أقصى إلى 25 دولارا لكن لا توجد أي فكرة بتكلفة اللقاح على المواطنين خارج الولايات المتحدة الأمريكية خاصة أن أسعار الأدوية لا تكون موحدة على مستوى العالم، فسعر الدواء في أمريكا يختلف عن أسعارها في مصر أو كندا، لذا يشتري كثير من الأمريكيين الأدوية من الإنترنت.

وأضاف "خضر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن 25 دولارا مرتفعة بالنسبة لدول العالم الثالث مثل مصر والهند لذا ستوجد مفاوضات حتى يتم بيع اللقاح لها بأسعار محلية مناسبة كما يحدث في أوروبا حاليا التي تتفاوض على ذلك.

ولفت إلى أن مركز الأمراض المستوطنة في الولايات المتحدة، ترجى من المواطنين عدم السفر في أعياد الشكر ويطلب منهم الانتظار في البيت للاحتفال مع أسرتهم المقيمة معهم ورغم ذلك قلت معدلات السفر بنسبة 10% فقط.

وأكد أستاذ أمراض الباطنة بنيو جيرسي أن الولايات المتحدة الأمريكية في الموجة الثالثة لكورونا فقد ظهرت إصابات الموجة الأول في مارس في الولايات الشمالية ثم تم الإغلاق الإجباري للمطاعم والكافيهات والسينمات فانخفضت الإصابات ولكن عاودت الزيادة في ولايات الجنوب الوسط في يونيو ثم انخفضت مرة أخرى ولكنها عادت للزيادة مع بداية فصل الخريف وعقد المؤتمرات الانتخابية لمرشحي الرئاسة في الولايات المتحدة وظل المنحنى مرتفع ولم ينزل، لافتا إلى الإصابات ارتفعت إلى أكثر من 12 مليون شخص وخلال الست أيام الماضية زادت الإصابات بأكثر من مليون شخص وهذا مخيف ويعني أن خلال 10 شهور كانت الإصابات 11 مليونا وزادت مليونا في 6 أيام فقط في شهر نوفمبر.

ونوّه بأن ظهور جهاز جديد يسهل التشخيص للحالات ويستخدم بشكل فردي سيقلل العدوى التي كانت تزيد بسبب التردد على المراكز الطبية بكثافة.