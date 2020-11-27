الولايات المتحدة تسجل أكثر من 110 آلاف إصابة جديدة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 110 آلاف و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1232 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، وفقا لقناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة، أن إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 12 مليونا و883 ألفا و264 إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 263 ألفا و455 حالة وفاة.