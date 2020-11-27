أستاذ بـ"هارفارد": تناول جرام من السمن الصناعي يوميا يزيد أمراض القلب

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ مرض السكري في جامعة هارفارد الأمريكية، إن هناك بعض الأمور التي تؤدي إلى "الانتحار أكلاً"، أو عن طريق تناول الطعام، مشيرا إلى أنها تصيب بالأمراض المزمنة بدأت تتفشى بشكل كبير جدًا، ما بين السكري والقلب، وغيرهما، ويوميا نسمع عن إصابات، والأمراض المزمنة أغلبها مرتبط بتناول الطعام.

وأضاف "حمدي"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "DMC" الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أن مصر وباكستان أعلى دول العالم في استهلاك الزيوت المهدرجة، وهناك أبحاث بينت أن تناول "جرام واحد" من السمن الصناعي المهدرج، تزيد أمراض القلب بنسبة 93%، ولذلك فإن دول العالم بدأت منع الزيوت المهدرجة، وعلى سبيل المثال فإن الولايات المتحدة منعت السمن الصناعي.

وتابع أستاذ مرض السكري في جامعة هارفارد الأمريكية، أنه يمكن عمل السمن الصناعي بطريقة أخرى آمنة، ولكنها عملية مكلفة ومعظم المصانع لا تنفذها، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الزيوت المهدرجة موجودة في غالبية المنتجات الغذائية.

وأكد أن السمن الطبيعي هو الأفضل كثيرا، والذين لا تسمح لهم إمكاناتهم بشراء السمن الطبيعي عليه بالسمن الصناعي المهدرج هدرجة جزئية، وليس المهدرجة هدرجة كاملة.

وشدد على أن أفضل زيت على الإطلاق هو زيت الزيتون، ويليه زيت زهرة الكانولا، وزيت الأفوكادو، وبعدها في مرحلة تالية زيوت الذرة، وغيرها، وهي مقبولة في حالة عدم توافر القدرة الشرائية على شراء السمن الطبيعي.

وكشف أن النقطة الثانية التي تؤدي إلى الانتحار عن طريق الطعام، هو تناول السكر، موضحا أن الإنسان يجب ألا يتناول أكثر من 12 جرامًا منه، ولكن مع الأخذ في الحسبان أن زجاجة المياه الغازية الواحدة بها 9 ملاعق سكر.

وأوضح أن تناول زجاجة مياه غازية واحدة من الحجم الصغير، يوميا، يزيد معدل الإصابة بمرض السكري بنسبة تتراوح ما بين 16% إلى 18%.