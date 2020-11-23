13 هدفا لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة.. منها استغلال فرص كورونا

تعمل الحكومة على لم الشمل الصناعي، ودعم توطين الصناعة والمُصنّعين المصريين حول العالم، وتشجيعهم على الاستثمار الصناعي داخل وطنهم الأم، وتتم مناقشة هذه الأهداف عبر "مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة"، بالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التجارة والصناعة.

أهداف مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

- عدم الاعتماد على الاستيراد فقط، وفتح المجال أمام المشروعات الصغيرة والمشروعات التي تهدف إلى سد احتياجاتنا من المنتج المحلي.

- استغلال الفرص المتاحة حول العالم والتعلم من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والانطلاق عبر الحدود لوضع خريطة صناعية واضحة للغاية.

- الانتقال من فكرة البيئة الصناعية لبيئة التصدير، والنظر إلى الاستثمار الفعلي في ذلك.

- المنتج والمصدر هما العنصرين في عملية الإنتاج، وبالتلي بحث طرق التوسع في فرص الصادرات.

- فرص العمل ستتزايد نتيجة تزايد الطلب على مستوى العالم، ويتعين علينا أن نضع منهجا للدخول في سلاسل الإمداد.

- الدول لن تستطيع الاعتماد على الصين كمورد دائم، ونحتاج لبديل ويجب أن تكون مصر هي البديل لدول المنطقة، وأوروبا تبحث عن بديل وأكبر شريك لهم يمكن أن يحل محل الصين، هو دول شمال أفريقيا وأفريقيا بشكل عام.

- مناقشة المشاكل باعتبارها فرصة للانطلاق وحل العقبات، فهناك دائما فرص في مصر للتوسع والانطلاق نحو أسواق أخرى.

- الأسوق المصرية أصبح يحكمها قوانين استثمار واضحة وقواعد تطبق على الجميع بما يضمن تكافؤ الفرص وفتح المجال للمنافسة الحرة.

- التدريب المهني للشباب، لأن الشباب هم من سيقودون العمل بالمصانع، ولا بد من وجود سياسة واضحة للتعامل مع الثورة الصناعية الرابعة.

- الاستثمار الحكومي في البنية التحتية والتدريب والتعليم يمثل العامل المساعد للصناعات، وهو الطريق لدعم الاقتصاد للأمام.

- القدرة التنافسية في مصر ممتازة، وقد تم إثبات ذلك من خلال الانفتاح والاعتماد على الشباب.

- زيادة الاستثمار أمر يمثل تحديا كبيرا، لأننا نحتاج لأن يكون لدينا قدرة تنافسية على الساحة الدولية.