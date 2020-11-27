الغضبان يستعرض سر تميز بورسعيد عن غيرها من محافظات الجمهورية

كشف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن سر تميز المحافظة عن غيرها من المحافظات، لافتًا إلى أن السر يرجع في المقام الأول والأخير لموقعها الجغرافي المتميز الذي منحه لها المولى عز وجل لها، فضلًا عن وجود بحيرة المنزلة والبحر المتوسط وقناة السويس.

وأضاف "الغضبان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، على شاشة "dmc"، أن موقع بورسعيد عظيم للغاية كونها تربط ثلاثة قارات، فهي تقع في قارة أفريقيا، ويحدها شمالًا قارة أوروبا، وشرقًا قارة أسيا، موضحًا أن محافظة بورسعيد هي الوحيدة التي بها مدينتين إحداها في قارة أفريقيا وأخرى في قارة آسيا.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أنه في نهاية عام 2015 وبالتحديد في شهر نوفمبر، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يُدشن مشروعات تنمية محور قناة السويس من محافظة بورسعيد، وهناك مشروعات "حلم بكرة" وتحققت بإعجاز وتم تنفيذها على أرض بورسعيد، فضلًا عن الميناء المحوري، والمنطقة الحرة الصناعية والتي تبلغ مساحتها 63 كيلو متر، وكذلك المنطقة اللوجستية.

وأوضح الغضبان، أن بورسعيد تضم أكبر مزرعة سمكية صناعية في العالم، فضلًا عن العديد من المشروعات العملاقة التي أمر الرئيس السيسي بإنشائها، كما أن الإعمار بدأ في سيناء من محافظة بورسعيد وكانت قاطرة التنمية: "المصريون تعبوا وعرقوا في السنوات السابقة وربنا كافئهم بحقل ظهر للغاز الطبيعي والذي يُنتج 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، ويتم تصدير الفائض.

وتابع: "هناك 5 مشروعات قومية صناعية عملاقة تم تنفيذها خلال 3 سنين فقط".