عادل الغضبان: لم أتوقع فوزي بجائزة أفضل محافظ بالدول العربية

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه كان على علم بكونه أحد المرشحين لجائزة دولة الإمارات للتميز الحكومي، لكنه لم يتوقع فوزه بجائزة أفضل محافظ على مستوى العالم العربي: "لسه عارف النهاردة الساعة 10 الصبح".

وأضاف "الغضبان"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن ما حدث من إنجازات على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، هو السبب الرئيسي لتأهيله للفوز بتلك الجائزة، دونا عن باقي محافظين على مستوى الدول العربية.

وأوضح أنه بداية من 2015 حتى الآن، تم تنفيذ أكبر مشروعات على مستوى المحافظة، منهم إنشاء مواني بلغ طولها 5.5 كيلو متر، بخلاف وجود أكبر منطقة صناعية كبرى، وأكبر منطقة لوجيستية على مساحة 30 كيلو متر مربع في المحافظة، كما جرى إنشاء عدد كبير من المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي، منها أنفاق محاور التعمير والتنمية لسيناء.

وأكد أن مشروعات حقل ظهر في شرق بورسعيد، منها يتم ضخ أكثر من 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي وللتصدير أيضا، كما تم إنشاء كميات كبرى من المشروعات العملاقة و54 مصنع جدد بالمحافظة، وهو ما جعل المحافظة مواكبة للتطوير الذي تبغاه مصر في القريب العاجل، بخلاف المشروعات القومية التي تم تنفيذها.

وأشار إلى أن المحافظة ليست في حاجة لتعطيل الدراسة جراء حالة الطقس التي تشهدها عدد من المحافظات المصرية الأخرى، وذلك بسبب تطوير الشوارع وإنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار والحيلولة لعدم تراكمها، حيث أن الأمطار لن تؤثر على سير الحياة في المحافظة، وفي ذلك الشأن لم يتم أية اتخاذ بخصوص تعطل الدراسة أو العمل بالمنشأت الحكومية، غدا: "لو استدعي الأمر لتعطيل الدراسة سيتم تعطيلها ولكن حتى الآن المحافظة ليست بحاجة إلى تعطيل الدراسة"

وتابع: "الشكر موصول للرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك لأنه هو من أخذ على عاتقه تحويل المحافظة لتكون قاطرة التنمية على مستوى الجمهورية كافة".