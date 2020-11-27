أعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين: لن نستطيع أن نوفي الشهداء حقهم

احتفلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، في مقرها بجاردن سيتى، بأبناء وأسر الشهداء، حيث حضر الاحتفال الثاني فريدة ابنة الشهيد أحمد محروس، وحبيبة ووليد أبناء الشهيد أحمد شحاته عبد المقصود، وقامت التنسيقية بتكريمهم والحديث مع الأسرتين عن دور الشهداء في حماية هذا الوطن.

وقالت "شيماء عبد الإله" المتحدثة الرسمي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أثناء حديثها مع أسر الشهداء، أن تنسيقية الشباب لن تستطيع أن توفي الشهداء حقهم، وأن هذا التكريم لا يكفي أبدًا لرد الجميل، وسوف تظل التنسيقية بجانب أسر الشهداء وأبنائهم دائمًا.

وأجرى أعضاء التنسيقية، حوارًا شيقًا مع أسر الشهداء، حيث تحدثت زوجات الشهداء، وأكدوا جميعًا تقديرهم لهذا الحب الذي تبديه التنسيقية لهم، وقالوا إن الحملة التي أطلقتها التنسيقية تحت شعار "على راسنا" تثبت حرص أعضاء التنسيقية على التواجد بجانب المواطنين ومشاركتهم فيما يمرون به.

وقال المهندس" كريم عبد العاطي" المتحدث الرسمي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أثناء حديثه مع أسر الشهداء، أن تنسيقية الشباب في قمة سعادتها لتكريم أبناء الشهداء، وأن ذلك أقل ما تقدمه التنسيقية من أجل هؤلاء الأبطال الذين يستحقون كل تقدير.

واستمر حديث المهندس كريم عبد العاطي، مع أبناء الشهداء، حيث وجهوا له العديد من الأسئلة عن البرلمان ودور النائب وأبدوا إعجابهم بالتنسيقية، وأثار اهتمامهم بهذه الموضوعات، كما أجاب "عبد العاطي" عن كافة تساؤلاتهم، وأشاد برغبتهم في الاطلاع والمعرفة.

وكانت التنسيقية قد أطلقت حملة بعنوان "على راسنا" لتكريم أبناء الشهداء، بالتزامن مع أعياد الطفولة، ومن المقرر أن تنظم التنسيقية عدداً من الزيارات لمحافظات مختلفة لتكريم أبناء الرجال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.

وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذه الحملة تأتي في إطار التضامن مع أبناء الشهداء، والاحتفاء بهم تقديراً لتضحيات آبائهم الأبطال.