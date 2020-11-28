هشام خرما يتعاون مع محمد صبحي في احتفالية 50 سنة مسرح

يشارك الموسيقار هشام خرما في إحتفالية 50 سنة مسرح مع الفنان محمد صبحي بوضع موسيقى الإحتفال والذي يقيقمه الفنان محمد صبحي إحتفالا بمرور نصف قرن على مسيرته الفنية، ويقوم خلال الإحتفال بتكريم أكثر من 100 شخصية فنية ممن ساهموا فى هذه المسيرة بالإبداع والنجاح، وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة.

وكان قد نشر الموسيقار هشام خرما صورة تجمعه بالفنان محمد صبحي عبر صفحت الرسمية بـ"فيسبوك" معلقا: "من كواليس التعاون مع الفنان العظيم أستاذ محمد صبحى".

ويكرم الفنان محمد صبحي، 4 وزراء ثقافة في احتفالية "50 سنة فن"، تقديرا لما قدموه للوطن من رعاية كاملة للفكر والثقافة والفن، وهم: اسم الراحل الدكتور ثروت عكاشة، اسم الراحل الأديب يوسف السباعي، الفنان فاروق حسني، والفنانة إيناس عبدالدايم.

وحدد الفنان محمد صبحي، يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 موعدا نهائيا لاحتفالية "50 سنة فن"، التي يحتفل فيها بمرور نصف قرن على مسيرته الفنية، ويكرم خلالها أكثر من 100 مبدع ممن ساهموا في هذه المسيرة بالإبداع والنجاح، وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة، بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة.

وتضم قائمة المكرمين الذين شاركوا في رحلة "50 سنة فن"، الفنانين: جميل راتب، ممدوح وافي، شوقي طنطاوي، عبدالله إسماعيل، محمود القلعاوي، سامي فهمي، شعبان حسين، عبدالله مشرف، محمود أبوزيد، خليل مرسي، أركان فؤاد، أيمن عزب، مجدي صبحي، رياض الخولي، أحمد آدم، صلاح عبدالله، فادي خفاجة، سامح الشجيع، شريف محسن، عبدالرحيم حسن، حازم القاضي، يوسف داوود، هاني رمزي، ماجد الكدواني، فتحي عبدالوهاب، أحمد وفيق، مصطفى شعبان، يوسف فوزي، عزت أبوعوف، محمد أبو داوود، نبيل الحلفاوي، صلاح رشوان، الراحل سعد أردش كأستاذ ومعلم للنجم محمد صبحي، والدكتور هاني مطاوع كمدرس له في البدايات.

كما تضم قائمة المكرمين من الفنانات: نيفين رامز، هناء الشوربجي، اسم الراحلة سعاد نصر، عبلة كامل، سيمون، أمل إبراهيم، عبير فاروق، زينب وهبي، نرمين كمال، ريم أحمد، هدى هاني، سميرة عبدالعزيز، سماح السعيد، ندى ماهر، ميرنا ذكري، منى زكي، مها أبوعوف، وفاء عامر، سمية الألفي، إلهام شاهين، شريهان، سناء جميل، صابرين، وفاء صادق، إيمان سركسيان، سماح أنور، ونيللي.

والمنتجون: محمد عمارة ومحمد فوزي وعمرو الصيفي، والمؤلفون: لينين الرملي، الدكتور يسري خميس، مهدي يوسف، محمد بغدادي، أيمن فتيحة، والمخرجون: أحمد بدرالدين، نور الدمراداش، محمد فاضل، عادل صادق، محمد راضي، مدحت السباعي، عمر عبد العزيز، ومهندسو الديكور: الدكتور سمير أحمد، الدكتور صبري عبدالعزيز، حسين العزبي، ومحمد الغرباوي.