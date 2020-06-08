هشام خرما يعلن أسماء الفائزين فى مسابقة أفضل ريمكس لموسيقى "النهاية"

أعلن الموسيقار هشام خرما، عبر صفحته الشخصية على موقعي فيسبوك وإنستجرام، أسماء الفائزين بمسابقة ريمكس تتر مسلسل "النهاية".

وكتب خرما: "مبروك لـ7aviators أحمد حسن وعمرو عبد الرحمن"، على المركز الأول بإجماع لجنة التحكيم، وتصويت الجمهور، وفي المركز التاني، مصطفى غزال، والمركز الثالث، معاذ عبدالنبي.

وأضاف خرما بقوله: "شكرًا لزملائي في لجنة التحكيم وشركائنا جاما ميوزك والفنى للآلات والمعدات الموسيقية، وشكر كبير لكل موزع ريمكسر موسيقي شارك في المسابقة، جالنا أكثر من 130 ريمكس، كثير منهم كانوا أكثر من رائعين، وعلى المستوى الشخصي، فوجئت وانبسطت جدا، بالعدد الكبير ده من الموهوبين بشكل استثنائي".