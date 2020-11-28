دورة استخراج بطاقة تموين جديدة للأسر غير المقيدة

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الاجراءات المتبعة لاستخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة للأسر الغير مقيدة تموينيا والخطوات المتبعة بعد الاعتماد من الوزارة.

وترصد "الوطن" الإجراءات المتبعة لاستخراج بطاقة تموين جديدة للأسر غير المقيدة، وفقا لما حددته وزارة التموين، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خطوات استخراج بطاقة تموينية للأسر غير المقيدة تموينيا

ـ يتقدم المستفيد من الخدمة إلى مكتب التموين التابع له بتحرير النموذج الخاص باستخراج بطاقة جديدة طبقا للقرار 84 لسنة 2009 مرفق به المستندات الآتية:

1ـ صور من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

2ـ صور بطاقات، أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين من الخدمة.

3ـ إرفاق المستندات الدالة على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية طبقا للقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009.

ـ يفحص مكتب التموين المستندات، ثم يتبعها الدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين وذلك لتجنب إصدار أي بطاقات مكررة.

ـ يرسل مكتب التموين النموذج بعد الاعتماد إلى مركز الخدمة وتسليمه من خلال سركي تسليمات.

ـ يدخل مركز الخدمة بيانات البطاقة التموينية جديدة للمواطن على النظام بناء على البيانات المدرجة في استمارة الخدمة المعتمدة من مكتب التموين و المديرية التابع لها المستفيد.

ـ تقوم الشركة المنفذة بطباعة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السري في غضون أسبوعين وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين، على أن يرفق به تقرير مفصل يضم بيانات البطاقة وكافة المستندات، كما ترسل كذلك بطاقة الرقم السري إلى مركز الخدمة التابع له المواطن.

ـ يتسلم المواطن البطاقة الجديدة من مكتب التموين بعد التأكد من جميع بياناته من التقرير المفصل الذي يضم اسم صاحب البطاقة، الرقم القومي، عدد المستفيدين، تاريخ الاستلام بعد التوقيع، واسم البدال التمويني.

ـ يتوجه المواطن إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة وذلك بعد اطلاع الموظف المختص على البطاقة الذكية و إثبات الشخصية للمستلم.

ـ يصرف المواطن المقررات التموينية بالبطاقة الذكية الجديدة اعتبار من الشهر التالي لاستلامها.