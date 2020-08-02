آخرها إصدار بطاقة تموينية جديدة.. 7 خدمات إلكترونية لموقع دعم مصر

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة جديدة لأصحاب البطاقات التموينية إلكترونيا، على موقع "دعم مصر"، وهي خدمة استخراج بطاقة تموينية جديدة لمن ليست له بطاقة تموين، وذلك عقب الانتهاء من اجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الإعلامية دينا عبدالكريم، خلال برنامجها "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، أن استخراج البطاقات الجديدة يتم وفقا للقواعد المنظمة لاستخراج بطاقات الأسر الأولى بالرعاية، بعد نجاح تجربة اصدار بدل تالف، وبدل فاقد الكترونيا منذ بداية أزمة كورونا لمنع تكدس المواطنين أمام مكاتب التموين، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وترصد "الوطن" خلال السطور التالية الخدمات الإلكترونية التي يتيحها موقع دعم مصر، وفقا لما أعلنه الموقع، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الخدمات الالكترونية لموقع دعم مصر لبطاقات التموين

ـ تسجيل موبايل ببطاقة تموينية نشطة، وهي البطاقات التي يتم صرف المواد التموينية بها وتم إرسال رسالة على رسيت الخبز بتسجيل رقم الموبايل.

ـ تسجيل الموبايل ببطاقة إصدار جديد، من خلال إدخال الرقم القومي ورقم الموبايل.

ـ استخراج بدل تالف، أو فاقد، من خلال الموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر قبل وبعد إدخال البيانات، واتباع الخطوات التنفيذية على موقع دعم مصر.

ـ استعلام بدل تالف، من خلال اختيار الاستعلام من قائمة خدمات المواطنين من قائمة بدل تالف، فاقد، والموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر قبل وبعد إدخال البيانات وطلب الخدمة، ثم اتباع الخطوات التنفيذية.

ـ إصدار جديد فصل اجتماعي، وهي خدمة لفصل المتزوج فقط وفي حالة ثبوت عكس ذلك عند المراجعة سوف تم الإيقاف النهائي للمستفيد.

ـ تفعيل البطاقات واستلام الرقم السري، من خلال الموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر قبل وبعد إدخال البيانات، واتباع الخطوات التنفيذية على موقع دعم مصر.

ـ نقل البطاقة من محافظة إلى محافظة أخرى، من خلال الدخول على موقع دعم مصر واتباع الخطوات التنفيذية، حتى ظهور بيانات البطاقة التموينية والرقم القومي واسم أحد المستفيدين والمحافظة التابع لها وحالة البطاقة التموينية ويقوم المواطن باختيار المحافظة والإدارة والمكتب والتاجر المراد النقل اليهم.