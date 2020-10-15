لو متجوز جديد.. خطوات فصل نفسك لاستخراج بطاقة تموينية جديدة لأسرتك؟

تقدم بوابة مصر الرقمية، تفاصيل الخدمات المختلفة الخاصة بالتموين للجمهور مثل إصدار بطاقة تموين جديدة، وبدل فاقد لبطاقة التموين، وبدل تالف لبطاقة التموين، وتفعيل بطاقة تموين وضم أفراد الأسرة أو الفصل الاجتماعي وخطوات النقل من محافظة لأخرى، تيسيرا على المواطنين.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، طريقة الفصل من البطاقة التموينية واستخراج بطاقة جديدة، وفق بوابة مصر الرقمية، كالتالي:

1) الدخول على موقع دعم مصر من هنـــــا.

2) اختيار خانة خدمات التموين.

3) الضغط على خانة "فصل اجتماعي"، والضغط على ابدأ الخدمة.

4) تسجيل البيانات الخاصة بالرقم القومي ورقم المصنع واسم الوالدة في حال التسجيل لأول مرة، أو رقم الهاتف وكلمة المرور عند التسجيل من قبل.

5) يتم عرض بيانات البطاقة التموينية رقم البطاقة وأفراد الاسرة ورقم البدال.

6) يمكن الاطلاع على الشروط والأحكام التي تضم أنّه يجب ألا تنطبق على مالك البطاقة شروط الاستبعاد من التموين، وأن يكون المواطن عضوا في البطاقة وليس رب الأسرة، لأن رب الأسرة لا يمكن فصله، والضغط على موافقة على الشروط والأحكام، ثم زر التالي.

7) حدد المحافظة والإدارة التموينية ومكتب التموين، واختر سبب الفصل من البطاقة التموينية من قائمة سبب الفصل ثم التالي.

8) إدخال البيانات الخاصة بالعنوان الذي تريد استلام البطاقة التموينية عليه، ثم التالي.

9) سيتم إظهار البيانات التي أدخلتها لمراجعتها، والتعديل إذا أردت ثم التالي.

10) مراجعة تفاصيل المبلغ المطلوب ثم الضغط على سداد سواء بالبطاقة أو شبكة شركات التحصيل.

وبذلك تم إرسال الطلب بنجاح، ويمكن تتبع الطلب بالضغط على خانة "تتبع الطلب".

ويمكن استخراج بطاقة تموينية جديدة من نفس الموقع، علمًا بأنّ الحد الأقصى للمستفيدين 4 أفراد بما فيهم مقدم الطلب.