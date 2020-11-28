سارق رفات ابنته نكاية فى والدتها: قبلت عضمها وبكيت وأنا شايل كفنها

اعترف مزارع بالدقهلية يدعى "محمد .ح"، 34 عاما، بتفاصيل جريمته والتى قام خلالها بنبش قبر ابنته الطفلة من مقابر أسرته بقرية كفر سنجاب التابعة لمركز تمى الأمديد بالدقهلية، وقال المتهم إنه قرر نبش قبر ابنته واستخراج رفاتها ودفنه فى مكان آخر حتى يلصق الاتهام لوالدتها (طليقته) بقتلها بالسم.

وأضاف المتهم فى اعترافاته، أنه اتهم والدتها وأسرتها بقتل ابنته "بسملة " التى توفيت فى شهر يوليو الماضى، بالسم، ثم سرق الرفات ونقله لمكان آخر حتى يلصق بالأم تهمة سرقة الرفات لإخفاء دليل إدانتها بقتلها من جانب وتعمدها قتلها من جانب آخر.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق، إنه توجه فجرا إلى قبر ابنته وحطم القفل ثم فتح الباب الحديدى وهدم الحاجز الطوبى ثم جذب كفن ابنته : "كانت شوية عضم ملفوفين فى الكفن وقبلت الرفات وأنا شايله".

وأشار الأب إلى أنه قام بدفن الرفات فى مكان آخر ثم توجه إلى مركز الشرطة واتهم طليقته وأسرتها بإخفاء الرفات، مؤكدا أنه توجه لزيارة قبر ابنته فوجد القبر مفتوحا واتهم طليقته ووالدها وشقيقها بأنهم وراء اختفاء الرفات.

وذكرت التحريات أن الطفلة وتدعى "بسملة" 4 سنوات، توفيت فى شهر يوليو الماضى بسبب التسمم، ولم تتهم أسرتها سواء والدها أو والدتها أحدا فى الواقعة، كما لم يثبت وجود شبهة جنائية، وأن التسمم ناتج عن وجبة تناولتها الطفلة فى حفل زفاف بالقرية.

وأوضحت التحريات أنه فى شهر سبتمبر الماضى وقع الطلاق بين والد الطفلة "محمد .ح" 34 سنة، مزارع، ووالدتها "مروة. أ" 30 سنة، ثم تفاقمت الخلافات بينهما فتوجه الأب إلى مركز الشرطة واتهم طليقته وأسرتها بقتل الطفلة بالسم، ثم توجه ونبش قبرها واستخرج الرفات ودفنه فى مكان آخر بقريته كفر سنجاب، ثم ذهب لمركز الشرطة واتهم طليقته وأسرتها بنبش القبر وسرقة الرفات خوفا من استخراجه وعرضه على الطب الشرعى.

وتوصلت التحريات إلى أن الأب هو مرتكب الواقعة فتم ضبطه، وبتضييق الختاق عليه أقر بأنه وراء واقعة اختفاء جثة ابنته حيث توجه إلى المقبرة فجرا وقام بكسر باب المقبرة واستخرج رفات ابنته وتوجه إلى مقبرة على أطراف المكان، وقام بدفنها نكاية في طليقته وأسرتها لإلصاق الاتهام بهم لسابقة قيامه باتهامه لهم بالتسبب في وفاتها ولإجبارهم على التنازل على القضايا المحررة ضده والصادر في بعضها أحكام ضده.