اختفاء رفات الطفلة "بسملة" من قبرها بالدقهلية.. الأب سرقها واتهم الأم

لم تنج الطفلة بسملة، 4 سنوات، بعد أكثر من 4 شهور من وفاتها، من خلافات والديها؛ إذ اختفى رفاتها من قبرها، الكائن بالدقهلية؛ ليسرع والدها لإبلاغ الشرطة، ويبلغ عن طليقته وأشقائها أنهم وراء الواقعة، لتكتشف المباحث أن الأول هو من دبر هذه المكيدة.

واعترف الأب أمام مباحث تمي الأمديد، أنه استخرج رفات نجلته "بسملة، 4 أعوام"، التي توفيت منذ فترة، وأعاد دفنها مرة أخرى في مقبرة أخرى، ثم توجه للإبلاغ عن اختفائه، وأسرع باتهام كل من طليقته وأشقائها، بأنهم السبب في ذلك؛ لإجبارهم على التنازل عن المحاضر المحررة ضده.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد، من "محمد. ح. ا."، 33 عاما، عامل زراعي، مقيم بقرية كفر سنجاب، بأنه حال توجهه لزيارة ابنته المتوفاة في 10 يوليو الماضي، وتدعى "بسملة" بمقابر القرية، فوجئ بكسر القبر، وعدم وجود الجثة بداخله.

واتهم الأب، في محضر الشرطة كلا من "مروة ا. ا.، 31 سنة، طليقته، ووالدها، وشقيقها، وخالها، أنهم وراء اختفاء الرفات؛ لأنه "كان يشك بوجود شبهة جنائية في وفاتها، ولما علموا بإمكانية استخراج الرفات سرقوها".

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث، وتبين أن الطفلة بسملة توفيت حال وجود العلاقة الزوجية، ودفنت بعد أن أكد تقرير مفتش الصحة عدم وجود شبهة جنائية، إلا أن الخلافات دبت بين الزوجين، لزواج الأب من أخرى، وإهماله في الإنفاق على والدة الطفلة.

وحرر الزوج محضرا بعد ذلك، ضد كل من زوجته ووالدها، وأشقائها، بأنهم وراء وفاة "بسملة"، بعد تناولها مادة سامة في منزل جدها، مطالبا بفتح التحقيق في سبب الوفاة، واستخراج الجثة وإعادة تشريحها.

وبتضييق الخناق علي الزوج اعترف أمام مباحث تمي الأمديد بأنه يقف وراء اختفاء الرفات، وأعاد دفنها بمقبرة أخرى، حتى إذا أمرت النيابة باستخراج الرفات لفحصها من الطب الشرعي لم تجدها، ويساوم أهل طليقته للتنازل عن القضايا المرفوعة ضده.

وأرشد المتهم وحدة مباحث المركز عن مكان الرفات؛ فجري التحفظ عليه لحين إخطار النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شؤونها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.