النيابة تحقق مع عامل بتهمة سرقة رفات طفلته في الدقهلية

باشرت نيابة تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية تحقيقاتها، اليوم، في اختفاء رفات طفلة بعد أكثر من 4 أشهر من دفنها، واعتراف الأب بنقل الجثة إلى مقبرة أخرى ليتهم والدتها وأسرتها بأنهم وراء اختفائها.

وكشفت التحقيقات أن الطفلة بسملة توفيت يوم 10/7/2020، وأكد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، إلا ان والد الطفلة تقدم ببلاغ ضد طليقته وأسرتها اتهمهم فيه بالتسبب في وفاة ابنته ردا علي القضايا المرفوعة ضده بعد وقوع الطلاق.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من "محمد ح. ا" 33 عامًا عامل زراعي ومقيم بقرية "كفر سنجاب" بأنه حال توجهه لزيارة ابنته المتوفاة وتدعى "بسملة " بمقابر القرية فوجئ بكسر القبر وعدم وجود الجثة بداخله.

واتهم الأب، في محضر الشرطة كل من "مروة ا. ا.، 31 سنة، طليقته، ووالدها، وشقيقها، وخالها، أنهم وراء اختفاء الرفات، وذلك لأنه كان يشك بوجود شبهة جنائية في وفاتها، ولما علموا بإمكانية استخراج الرفات سرقوها.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث، وتبين أن الطفلة بسملة توفيت وتم دفنها بعد أن أكد تقرير مفتش الصحة عدم وجود شبهة جنائية، إلا أن الخلافات دبت بين الزوجين، وحرر الزوج بعد ذلك محضر، في وقت سابق، ضد كل من زوجته ووالدها، وأشقائها، أنهم وراء وفاة "بسملة" بعد تناولها مادة سامة في منزل جدها، وطالب بفتح تحقيق في سبب الوفاة، واستخراج الجثة وإعادة تشريحها.

وبتضييق الخناق علي الزوج اعترف أمام مباحث تمي الأمديد بأنه وراء اختفاء الجثة، وأنه أعاد دفنها بمقبرة أخري، حتى إذا أمرت النيابة باستخراج الرفات لفحصها من الطب الشرعي لا تجدها، ويساوم أهل طليقته للتنازل عن القضايا المرفوعة ضده.

وأرشد وحدة مباحث المركز عن مكانته الرفات فجري التحفظ علي المكان لحين إخطار النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.