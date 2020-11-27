نجوم الفن يهنئون النادي الأهلى بفوزه بالبطولة الأفريقية (صور)

حرص عدد كبير من الفنانين سواء في مجال التمثيل أو الغناء، على تهنئة النادي الأهلى بفوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

وحرصت الفنانة رشا مهدي على تهنئة النادي الأهلي وجمهوره بالفوز عبر حسابها الخاص بـ"تويتر"، وقالت في تغريدتها: "مبروك للأهلي وجمهوره وهارد لك للزمالك ماتش حلو يليق مصر".

وحرص الفنان محمد هنيدي على تهنئة فريق النادي الأهلي بالفوز، والمعروف عن هنيدي بأنه عاشق للزمالك، ونشر صورة له وهو طفلا مرتديا تيشيرت الزمالك ساخرا عبر حسابه الخاص بـ"تويتر" معلقا: "مبروك للأهلي وهارد لك للزمالك وتحيا الروح الرياضية".

وحرص الفنان محمود البزاوي على الاحتفال بفوز النادي الأهلي ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ونشر "البزاوي" الصورة الأشهر له على السوشيا ميديا عبر حسابه الخاص بـ"تويتر"، معلقا: "مبروك التاسعة يا أهلي".

وحرص الفنان خالد النبوي على تهنئة فريق النادي الأهلى عبر حسابه الخاص بـ"تويتر" بتغريدة قال فيها: "الأهلي بطل أفريقيا.. مبروك".

وهنأت المطربة أمال ماهر فريق النادي الأهلي وجمهوره عبر حسابها الخاص بـ"تويتر"، قائلة: "مليون مبروك نادينا الحبيب والعظيم بطلا لإفريقيا للمرة التاسعة.. الأهلي بطل أفريقيا".

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على فريق الزمالك، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الحالي 2019-2020، لينجح في حصد اللقب التاسع في تاريخه.

تقدم الأهلي مبكرا عن طريق عمرو السولية بضربة رأسية بعد ضربة ركنية نفذها علي معلول في الدقيقة السادسة، بينما تعادل محمود عبد الرازق شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وعاد المارد الأحمر للتقدم مرة أخرى عن طريق محمد مجدي أفشة.