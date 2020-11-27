وزير الشباب: المصريون سيضربون أروع الأمثلة الرياضية خلال مباراة القمة

أكد المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على أن ملف الرياضة خلال العامين الماضيين شهد تقدما كبيرا في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.

ورحب "رشاد" بحضور وزير الشباب والرياضة، الاحتفالية التي نظمها الحزب لافتتاح ملاعب كرة القدم وتكريم فريقي كرة القدم والكاراتيه لمستقبل وطن.

وأكد رشاد، أن المهندس أشرف صبحى يبذل جهودا كبيرة لخدمة العملية الرياضية مؤكدا بأنه لا يبخل بتقدم أي دعم تحتاجه مراكز الشباب والرياضة.

ولفت إلى أن مستقبل وطن له أهداف كبيرة ويعمل على تحقيقها، وسيكون نادي مستقبل وطن هو الأفضل بجهود كافة لاعبيه وأعضاءه خلال الفترة المقبلة.

ووجه رشاد الشكر لكافة القائمين على إدارة النادى، نظرا لما حققه لاعبيه، مؤكدا أن مصر دائما بلد التسامح، وقال إن المصريين سيضربون أروع الأمثلة الرياضية اليوم خلال إقامة مباراة فريقي "الأهلى والزمالك".

وفي ذات السياق قال الدكتور أشرف صبحى، إنه منذ عامين ونحن نتعاون مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لخدمة العملية الرياضية في مصر.

وأضاف نرى اليوم تقدم ملحوظ ورؤية سريعة للمنظومة الرياضية خاصة ما تم تحقيقه في نادي حزب مستقبل وطن، في كافة المجالات الرياضية.

وكان حزب مستقبل وطن نظم احتفالية اليوم لتكريم عدد من الفرق الرياضية للحزب وكذلك افتتاح بعض الملاعب الرياضية.

وحضر الافتتاح عدد من قيادات الحزب ونوابه بمجلسي النواب والشيوخ أبرزهم، المهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ، وعاطف ناصر عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب محمد الجارحي أمين أمانة الشباب المركزية، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، والنائب أحمد الجندي عضو مجلس الشيوخ والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة النادي، والنائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وأحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، أمين مساعد أمانة الثقافة والرياضة والفنون.

وقام بتقديم الحفل عبد الحميد العمدة الأمين المساعد لأمانة الإعلام المركزية بمستقبل وطن.