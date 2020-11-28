رشا مجدي للأهلاوية: "لو سمحتم متحفلوش واتعاملوا برقة مع الزمالكاوية"

هنأت الإعلامية رشا مجدي، مصر بفوز النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد التغلب على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين لهدف في نهائي البطولة بالأمس، لافتةً إلى أنها من مشجعات الفارس الأبيض.

وأضافت "مجدي"، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر شاشة "صدى البلد": "أهنئ جمهور الأهلي فقد تابعنا كرة جميلة جدًا من الفريقين، لكن هطلب من الأهلاوية حاجة، لو سمحتم متحفلوش أوي وخليكم ذوق مع الزمالكاوية واتعاملوا برقة".

وتابعت: "نشعر بالفرحة من أجلكم فقد لعبتم باسم مصر، والنهائي كان مصريًا خالصًا، نهنئ الفائز ونهنئ مصر.. بس شوية شوية على الزملكوية يا جماعة، مراعاة للمشاعر".

وفاز النادي الأهلي على فريق الزمالك، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي أمس الجمعة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الحالي 2019-2020، لينجح في حصد اللقب التاسع في تاريخه، بعد غياب استمر 7 سنوات، منذ أن حقق البطولة في آخر مرة عام 2013 مستفيدًا من فوزه على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف لهدف وحيد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.