لميس سلامة في رسالة مؤثرة لمؤمن زكريا: فرحت مصر بنزولك الملعب

قلدت الإعلامية لميس سلامة مقدمة برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدي البلد، الحركة الشهيرة للاعب مؤمن زكريا المصاب بمرض نادر، واصفة إياه بـ"الكريزة والحاجة الحلوة اللي فرحت جمهور النادي الأهلي امبارح بوجوده في الملعب"، مضيفة "دايما يبقي وشه حلو على الأهلي ويرجع تاني ينضم لصفوف النادي ويشارك في البطولات سواء على المستوي المحلي، أو الأفريقي".

وأضافت الإعلامية: "فرحنا امبارح ولسة عندنا مقابلات وماتشات كتير الفترة الجاية ونتمنى أن يشارك فيها، وألف مبروك للنادي الأهلي، ربنا يشفيك يا كابتن مؤمن، بحييك وبقولك لما نزلت الملعب امبارح قدرت تفرحنا كلنا سواء أهلاوية أو زملكاوية".

وتابعت: "يا رب دايما نشوفك بخير وبألف صحة وسلامة وترجع تاني تنور الملعب وتبقي منور كل ما نشوفك على الشاشات وفي أي حتة موجود فيها"، مشيرة إلى أنَّ "جمهور الأهلي والزمالك احتفلوا في الشوارع أمس بفوز النادي الأهلي والزملكاوية كانوا بيهنوا الأهلاوية بروح رياضية وهو ده اللي عاوزين نشوفه على طول".

فيما علق الإعلامي محمد جاد، مقدم برنامج "صباح البلد"، قائلًا إنَّ مبادرة "لا للتعصب" نتمنى أن يلتزم بها الجميع، متابعًا "نتيجة عدم التعصب شوفنا لعب جميل وراقي امبارح في الملعب".

كما وجه الشكر للنادي الأهلي والزمالك على الأداء المبهر والممتع الذين قدموه أمس في بطولة أفريقية ولكن بمواصفات عالمية بقوله: "شوفنا فكرة أن مكنش في أي تعصب واللاعب الأهلاوي والزملكاوي كانوا إلى جوار بعض امبارح في الملعب".

وحصد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على غريمه التقليدي الزمالك بنهائي القرن، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد القاهرة، ليضيف المارد الأحمر لقبا قاريا جديدا لخزينته، ويحصد لقب دوري الأبطال للمرة التاسعة في تاريخه.

تقدم الأهلي مبكرا عن طريق عمرو السولية بضربة رأسية بعد ضربة ركنية نفذها علي معلول في الدقيقة السادسة، بينما تعادل محمود عبد الرازق شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بينما تقدم المارد الأحمر مرة أخرى عن طريق محمد مجدي أفشة.

وغاب عن صفوف النادي الأهلي محمود متولي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وليد سليمان، صالح جمعة وأليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا، بينما يغيب عن الزمالك محمد عبدالشافي للإصابة بكسر في عظمة الترقوة، عبدالله جمعة، يوسف أوباما ومحمود النش للإصابة بفيروس كورونا.

ووصلت ألقاب الأهلي إلى 139، مقسمة بين 42 لقب دوري ممتاز، و36 بطولة كأس مصر، و11 بطولة سوبر مصري، و17 بطولة دوري منطقة القاهرة، وسبع بطولات كأس السلطان حسين، وبطولة كأس الاتحاد المصري لكرة القدم، أما البطولات القارية أصبحت 9 بطولات دوري أبطال إفريقيا، وبطولة كونفدرالية، و4 بطولات كأس الكؤوس الإفريقية، و6 بطولات كأس السوبر الإفريقي، وبطولة الأفروآسيوية، و4 بطولات كأس أبطال العرب بمجموع 21 لقبًا قاريًا.