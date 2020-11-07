عزة مصطفى تشيد بتصويت مؤمن زكريا في انتخابات البرلمان: "فين كمامتك؟"

أشادت الإعلامية عزة مصطفى، بإدلاء اللاعب مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، بصوته في الانتخابات البرلمانية، التي تُجرى في عدد من المحافظات بالجولة الثانية، رغم ما يتعرض له من أزمة صحية، قائلة: "تعيش وتنتخب يا نجم".

وأضافت "مصطفى"، خلال برنامجها "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أنه كانت هناك مظاهرة حب لمؤمن زكريا، أثناء إدلائه بصوته في انتخابات مجلس النواب اليوم، ربنا يشفيك يا مؤمن، وترجع أحسن من الأول، ولازم تلتزم بالإجراءات الاحترازية وتلبس الكمامة".

وناشدت الإعلامية، زكريا بالحرص على الإجراءات الاحترازية، "فين الكمامة يا مؤمن، أرجوك اهتم بصحتك متنساش الكمامة، أنت محتاج تحافظ على صحتك أوى والواحد لما يكون تعبان مناعته بتبقى ضعيفة شوية فأرجوك احمى نفسك ومتنساش الكمامة حافظ على نفسك بنحبك من قلبنا بجد".

وتابعت: "ربنا يشفيك وترجع لجمهورك بالسلامة.. فين كمامتك يا مؤمن، مهم جدا انك تحافظ على نفسك وأولادك ومراتك وجمهورك الحبيب.. بنحبك بجد وربنا يشفيك".

أدلى مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بصوته فى انتخابات مجلس النواب، صباح اليوم السبت، فى لجنته بمدرسة ابن سينا بمصر الجديدة