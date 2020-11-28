شعراوي: الدولة ستواجه بكل حسم وحزم أي بناء مخالف أو عشوائي

وجَّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، باستمرار جهود المحافظات بالتعاون مع الأجهزة المعنية لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط وعدم السماح بأي تعديات جديدة على أملاك وأراضي الدولة مرة أخرى.

استمرار رفع درجة الاستعداد وتطهير بالوعات المطر

وأكد شعراوي أن الدولة بكل أجهزتها المعنية ستواجه بكل حسم وحزم أي بناء مخالف أو عشوائي، كما شدد وزير التنمية المحلية بضرورة الاستمرار في رفع درجة الاستعداد وتطهير بالوعات الأمطار ومراجعة الخطط الموضوعة للتعامل الفورى مع أى تجمعات للمياه بالشوارع والميادين والتنسيق والتعاون المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى من خلال جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة حرصا على سلامه الطرق والشوارع للمارة والمركبات.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية مع الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية بمقر الوزارة.

ودعا شعراوى إلى أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بالمحافظة والتي تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة.

كما عرض الدكتور ممدوح غراب الجهود التي قامت بها المحافظة خلال الفترة الماضية لحل مشكلة بعض المشروعات المتوقفة خاصة في مجال الصحة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ووجَّه اللواء محمود شعراوي بأهمية المتابعة المستمرة لهذا الملف المهم لسرعة دخول تلك المشروعات للخدمة ويستفيد منها المواطنين.

كما استعرض وزير التنمية المحلية مع الدكتور ممدوح غراب مقترحات المحافظة حول الاشتراطات البنائية الجديدة بعد دراستها تنفيذاً لتكليفات رئيس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين، كما تم أيضاً عرض مقترحات المحافظة فيما يخص مد قرار التصالح في بعض مخالفات البناء بعد انتهاء المدة القانونية الحالية للتصالح في 30 نوفمبر الجاري والإجراءات الخاصة بالتعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.

عرض محافظ الشرقية مجموعة من المشروعات الجاهزة للافتتاح خلال الفترة المقبلة والتي تم الانتهاء منها في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والتربية والتعليم والطرق.

198 ألف طلب تصالح فى الشرقية

وشهد اللقاء أيضاً متابعة موقف ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء وسداد رسوم الجدية ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز المحافظة وجملة العوائد المحصلة حتى الآن، حيث أوضح الدكتور ممدوح غراب أن عدد طلبات التصالح المقدمة إلى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظة قد وصلت إلى حوالى 198 ألف طلب.

وشهد اللقاء أيضاً استعراض جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق والميادين بالمدن والمراكز المختلفة وأعمال التجميل والتطوير الجارية ومشروع تجميل الكورنيش الجديد، وكذا التنسيق الجاري مع بين المحافظة ووزارة النقل للانتهاء من طريق أبوكبير هيها الزقازيق وسرعة البدء في المرحلة الأولى للمشروع بتكلفة 300 مليون جنيه.

وحرص اللواء محمود شعراوى على استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف المخلفات الصلبة الجديدة وجهود المحافظة لرفع التراكمات اليومية من القمامة وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين، حيث أشار الدكتور ممدوح غراب إلى انتهاء المحافظة من رفع التراكمات التاريخية من الملف المجاور بمستشفى ههيا وتحويله إلى حديقة عامة لتكون متنفسا لخدمة المواطنين وذلك على مساحة فدان.

كما أوضح المحافظ أنه تم إنشاء وحدة التدخل السريع لرفع المخلفات والقمامة اليومية ودعم الوحدة بمعدات النظافة بحوالي 35 مليون جنيه.

وتناول الاجتماع استعراض جهود تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن، حيث أكد اللواء محمود شعراوي على أهمية استمرار جهود الجهات المعنية بالمحافظة فى هذا الشأن، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وتوخى الحذر، خاصة فى ظل تحذيرات منظمة الصحة العالمية بعدم التهاون في الالتزام بطرق الوقاية من فيروس كورونا.

وأشار محافظ الشرقية إلى استمرار تفعيل اللجنة الدائمة لمتابعة الإجراءات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا واستمرار أعمال تطهير المنشآت والمساجد والمدارس ومواقف السيارات وأماكن التجمعات والتشديد بالتزام ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي.