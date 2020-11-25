التنمية المحلية: فعاليات في المحافظات لمناهضة العنف ضد المرأة

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بتنفيذ عدة أنشطة وفعاليات خلال فترة حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في الفترة من 25 نوفمبر الحالي حتى 10 ديسمبر المقبل، لزيادة الوعى بهذه القضية والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وتفعيل مشاركتها في خطط التنمية المستدامة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأكد شعراوي أهمية دور المرأة في المجتمع والارتقاء بخطط التنمية، مشيراً إلى أن الوزارة نفذت عدة مبادرات فى مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة منها مبادرة "معاً ضد العنف"، وذلك للتصدي لكافة أشكال العنف الأسري والمجتمعي، ومبادرة "قرية بلا أمية" للقضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم والتوعية بأهمية تعليم الفتيات ومبادرة "يوم في قرية" بهدف حصر مشاكل المرأة العاملة على مستوى المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن إدارة تكافؤ الفرص بالوزارة والتى تم إنشائها ضمن الهيكل التنظيمي إيماناً بدور المرأة في دفع عملية التنمية تقوم بالتنسيق باستمرار مع وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات للاهتمام بتنفيذ أنشطة خاصة بالمرأة ذات الإعاقة والعمل على رفع مهاراتهن وتوفير فرص عمل منتجة لهن وتدريبيهن على بعض الحرف اليدوية ومساعدتهن في الحصول على قروض ميسرة لرفع مستوى معيشتهن.

وأوضح شعراوى أن الوزارة تسعى أيضاً الى زيادة تمكين المرأة اقتصادياً خاصة في القري وتوفير دخل يساعدها على الحياة الكريمة من خلال قروض صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، لافتاً إلى أن نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة من خلال صندوق التنمية المحلية تقارب 70% من إجمالي المشروعات.

وتابع أنه يجرى أيضاً التنسيق حالياً مع الشركاء الدوليين والجهات المناحة لإنشاء منصة إلكترونية تابعة للوزارة لتسويق المنتجات الخاصة بالمرأة في مشروعاتها المختلفة بالمحافظات لمساعدتها في تسويق منتجاتها محلياً ودولياً بما يعزز دور المرأة وزيادة فرص العمل ودخل أسرتها.

ونوه وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظات ستنفذ العديد من الأنشطة والفعاليات حول مناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة المشار إليها وتتضمن الفعاليات تنفيذ ندوات حول التوعية بحقوق المرأة ومناهضة العنف والتحرش وزواج القاصرات وكيفية التعامل مع حالات العنف وتنفيذ ملتقيات عن مشكلات المرأة المعيلة وتوفير مساعدات للمرأة المعيلة والمعرضة للعنف وذلك بهدف رفع الوعى وخلق رأى عام مساند لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة وإيجاد حول لها.

وأكد شعراوي أن بعض المحافظات ستقوم بإطلاق مبادرات خلال فترة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة مثل مبادرتي "من حقي أعرف"، و"قيم مجتمعية"، وتطلقها محافظة الوادي الجديد وتختص بتعريف الحقوق القانونية للمرأة حال تعرضها للعنف وستقوم المحافظة بإضاءة مبنى الديوان العام باللون البرتقالي يوم 10 ديسمبر وهو نهاية الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

كما ستنظم المحافظة مسابقات فنية وأدبية لتعزيز مناهضة العنف ضد المرأة وتنظيم ماراثون جرى بمشاركة الاطفال والفتيات والشباب وتفعيل الخطوط الساخنة بالمحافظة للإبلاغ عن حالات التعرض للعنف وتلقي الشكاوى الخاصة بها.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى سعي الوزارة زيادة نسبة تولي المرأة للمناصب القيادية المحلية العليا في المحافظات، موضحا أنه تم تصعيد 3 سيدات يشغلن مناصب رؤساء مجالس مدن وأحياء ليشغلن مناصب سكرتيرى عموم مساعدين فى محافظات قنا والغربية والدقهلية، إضافة إلى شغل 16 سيدة لمناصب رؤساء مدن ومراكز واحياء، لافتاً إلى أن نسبة القيادات النسائية في الوزارة تصل لحوالي 46% و24% من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة.

وأضاف شعراوى أن مركز التنمية المحلية بسقارة نظم خلال شهر أكتوبر الماضي دورة تدريبية لتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذية النسائية وعددهن 40 سيدة من جميع المحافظات، بالإضافة إلى أنه قد تم تنفيذ عدد 2 برنامج تدريبي لتنمية مهارات رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات خلال عامي 2018-2019.

وأكد شعراوي أن من أهم المبادرات التي نفذتها وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات "مبادرة أنتي منتجة" والتي تهدف إلى رفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات ذات الدخول المنخفضة والتي تأثرت سلباً بجائحة كورونا، وذلك عن طريق التدريب على الحرف اليدوية ومساعدتهم في الحصول على قروض ميسرة بالتنسيق مع صندوق التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة وإقامة المعارض لتسويق المنتجات في إطار الحماية المجتمعية ورفع مستوى المعيشة.

وشدد شعراوي علي أهمية الدور الذي تلعبه المرأة المصرية في العملية السياسية وكافة الاستحقاقات الدستورية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، قائلاً: "المرأة لها دور هام ورئيسي وداعم لكافة القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة وخاصة برنامج الإصلاح الاقتصادي".