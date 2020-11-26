التنمية المحلية تهنئ "الغضبان" بجائزة أفضل محافظ في الوطن العربي

هنأ اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لاختياره أفضل محافظ في الوطن العربي، بمسابقة التميز الحكومي العربي، التي أقيمت تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وقال "شعراوي" إنّ بورسعيد شهدت خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا في المجالات والقطاعات المختلفة، في ظل متابعة مستمرة من اللواء عادل الغضبان، لتنفيذ عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية، التي تهدف لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة، ومستوى خدمات أفضل للمواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية اهتمام القيادة السياسية، ومتابعة رئيس مجلس الوزراء لملف تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمحافظات كافة، وذلك في إطار منظومة التحول الرقمي التي تنفذها الدولة.

وأشاد شعراوي بالقائمين على جائزة التميز الحكومي، التي ساعدت في إحداث طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في الأداء الحكومي، وتعزيز روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يساعد في تقديم أفضل الخدمات للمواطن العربي.

ودعا وزير التنمية المحلية جميع العاملين بالإدارة المحلية والديوان العام للوزارة، للتفاني والإخلاص في العمل، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد الحلول المبتكرة للمشكلات التي تواجه المواطنين.

وفي السياق ذاته، هنأ اللواء محمود شعراوي، نهى أحمد السيد، التي تشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بمحافظة الإسكندرية، لفوزها بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية في جائزة التميز الحكومي بالإمارات.

وقال "شعراوي" إنّ الوزارة تسعى بصورة مستمرة لزيادة نسبة تولي المرأة للمناصب القيادية المحلية بالمحافظات، ومكافأة المتميزات منهن بما يحقق الرؤية التنموية للدولة وتنفيذ توجيهات القيادات السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى الزيادة المستمرة في نسبة القيادات النسائية بالوزارة والمحافظات خلال الثلاث سنوات الماضية، داعيا القيادات النسائية في الإدارة المحلية، للاجتهاد والتفاني في العمل وتعظيم الأداء في المؤسسات كافة، لتطوير الأداء الحكومي والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.