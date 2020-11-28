أسعار الذهب اليوم السبت 28-11-2020.. تراجع كبير مساء أمس

استقرت أسعار الذهب بسوق الصاغة في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت 28 نوفمبر الحالي، وذلك بعد أن شهدت تراجعًا كبيرًا مساء أمس، بقيمة تصل إلى 13 جنيهًا، وشهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الماضية، نتيجة لما أحدثه ماراثون الانتخابات الأمريكية من تغيير في الاقتصاد العالمي.

وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 886 و988 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21 بين 775 و777 جنيهًا.

الذهب عيار 18 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 18 بين 664 و666 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6200 و6216 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

وتراجعت أسعار الذهب عالميا تراجعا كبيرا مساء أمس الجمعة، بنسبة 2% مقتربة من أدنى مستوى في 5 أشهر، ونزل الذهب أسفل المستوى الفني المهم عند 1800 دولار للأوقية، ويبيع المستثمرون المعدن توقعا للتوصل إلى لقاح للوقاية من الفيروس وانتقال سلس للرئاسة الأمريكية.

وبحلول الساعة 1529 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 1.6% إلى 1781.96 دولار للأوقية، وجاء ذلك بعد أن نزل الذهب في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ السادس من يوليو عند 1773.10 دولار للأوقية، كما فقد المعدن حوالي 4.7% منذ بداية الأسبوع الحالي، مسجلا أكبر خسارة أسبوعية له منذ أسبوع 13 مارس.

الذهب يرتفع لأعلى نقطة في تاريخه في عام 2020

ووصل سعر الذهب لأعلى نقطة في تاريخه منذ 9 سنوات، متأثرا بجائحة فيروس كورنا المستجد، حيث بدأت التخوفات من انهيار الاقتصاد العالمي مع بداية الأزمة، حيث وصلت أسعار الذهب لأعلى نقطة لها على الإطلاق بالسوق المحلية المصرية، وفقًا لما صرح به إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية.

ووجه أحد تجار الذهب عدد من النصائح للمستثمرين بالحرص على شراء السبائك الذهبية، والبعد قدر الإمكان عن شراء المشغولات الذهبية، والتي تتأثر عند بيعها بثمن المصنعية، كما يجب أن تكون ذات عيار 24، ولتجنب ارتفاع قيمة المصنعية، يمكن تفادي ذلك بشراء الغوايش في حالة اللجوء إلى المشغولات الذهبية، لأنها أقل مصنعية من المشغولات الأخرى، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر حسب تقديره.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، إن تلك الفترة والتي تشهد تراجعا يقترب من أسعار المعدلات الطبيعية هي الأنسب لشراء الذهب، كما وجّه نصائح للمواطنين المقبلين على الزواج الراغبين في شراء الشبكة، بالذهاب لتاجر يكون على معرفة بالأسرة، وسبق التعامل معه.