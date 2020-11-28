الكنيسة تعلن عن اكتشافات أثرية جديدة في دير أبوفانا بملوي

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن اكتشافات أثرية مهمة في التل الأثري حول الكنيسة الأثرية بدير أبوفانا بمدينة ملوي في محافظة المنيا، وذلك خلال عمل وزارة الآثار في ترميم الكنيسة الأثرية.

وتوجهت مطرانية ملوي وأنضنا والأشمونين في محافظة المنيا، بالشكر إلى وزارة الآثار والقائمين عليها وفريق البعثة المصرية لحفائر دير أبوفانا الأثري بملوي، على ما بذلوه من جهد في إحياء منطقة دير أبوفانا الأثري وعملهم المتواصل في ترميم الكنيسة الأثرية بالدير، والتي أسفرت عن عدد من الاكتشافات المهمة من مباني ديرية وملحقاتها وبعض العملات المستخدمة في العصور القديمة.

وقالت المطرانية، إن الأعمال مازالت جارية لاستكشاف مزيد من الآثار بتلك المنطقة، وذلك عبر حفائر تتم بأيدي مصرية خاصة.

وأكدت المطرانية إن الدير بمجمع رهبانه لا يتوانون عن تقديم جميع الإمكانيات المتاحة، ومحاولة تذليل العقبات التي تواجه بعثة الحفائر المصرية على قدر الإمكان، حتى تنجز البعثة أعمالها على أكمال وجه، وتكون هذه الحفائر سببًا في توثيق التاريخ المصري العريق بدقة لكي يتم الافتخار بالحضارة المصرية العظيمة.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصريين قد دعت إلى عدم الانخراط أو الانجراف وراء أعداء مصر بالداخل أو الخارج، والذين يريدون الفتنة والفرقة ويحرضون علي تكدير السلام الاجتماعي والأمن المجتمعي.

كما أكدت رفضها لأي إساءة أو تجاوز من أي شخص ضد أي ثابت من الثوابت الدينية الاسلامية أو المسيحية، وتدعو الجميع للتكاتف لبناء الوطن وحماية مقدساته ووأد الفتن في مهدها.

وأهابت مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس في محافظة المنيا، بأبناء الشعب المصري جميعا مسلمين ومسيحيين بدرء الفتنة والالتزام بالقانون وترك العقاب لكل متهم للقضاء العادل في إطار المسئولية الفردية، وأن ينأي الجميع بأنفسهم عن قوانين الغابة أو الفوضى أو الانتقام من ذوي أو أهل أو متاع أي إنسان بعيدًا عن تعاليم الأديان التي نتمسك بها.

وأوضحت مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين، في بيان لها، أن الأحداث التي شهدتها قرية البرشا التابعة لمركز ملوي، مساء الأربعاء الماضي، على خلفية انتشار منشور يحمل إساءة للرسول، على صفحة مسروقة بموقع التواصل الاجتماعي لأحد أبناء القرية، وغير المتواجد بها، ويدعى جرجس سميح، مشيرة إلى أن الأحدث لم تسفر عن أي خسائر في الأرواح أو اعتداء علي مباني الكنائس، حيث سيطر الأمن بكامل قواته على القرية وقام بالقبض على مجموعة من الطرفين.