فيديو.. سعد الصغير يحتفل بفوز "الأهلي" في الشارع: ملوك أفريقيا

احتفل الفنان سعد الصغير، مع عدد من جمهوره في الشارع بتتويج النادي الأهلي بطلًا لدوري أفريقيا للمرة التاسعة، بعد فوزه على نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، احتفل سعد الصغير، بفوز النادي الأهلي، وسط الجمهور مع ترديد أغنيته الجديدة "ملوك أفريقيا" التي طرحها قبل ساعات من انطلاق الجولة النهائية من دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك مساء يوم الجمعة.

وكان سعد الصغير، قد كتب عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلًا: "انتظروا خلال ساعات أغنية جديدة، إهداء للنادي الأهلي العظيم وجماهيره من الفنان سعد الصغير ترقبوا".

ومع بداية شهر نوفمبر الجاري، هنأ المطرب الشعبي سعد الصغير النادي الأهلي بعد حصوله على درع الدوري رقم 42، على طريقته الخاصة، حيث نشر فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ظهر فيه هو وفرقته الموسيقية ويمارسون بعض التمرينات الرياضي.

وعلق سعد الصغير، على الفيديو قائلا: "شوية إحماء علشان العضلات بس ونعرف نرفع الدرع اليوم الأهلي بطل الدوري المصري وبطل أفريقيا إن شاء الله ارفع راسك فوق انت أهلاوي".

ونجح فريق الأهلي في الفوز على طلائع الجيش بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأخيرة من عمر الدوري المصري على ملعب الأهلي.

في شهر أغسطس الماضي، وكان خلافا شديدا وقع بين سعد الصغير ومدحت العدل، بعد مباراة الأهلي والزمالك حيث غرد العدل عقب المباراة بتغريدة اعتبرها سعد الصغير إهانة وتنمر، حيث كتب العدل: "الجمهور اللي منه نجيب محفوظ، وأحمد زويل، ومجدي يعقوب، ومثقفي وفناني مصر، مش هيعرفوا فاوست.. وصاحب أغنية (بحبك يا حمار) سعد الصغير مشجع أحد الأندية العربية هيعرفه.. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم".

ليرد بعدها سعد عبر فيسبوك: طيب أنا قولت بحبك يا حمار في مشهد في فيلم المفروض في سيناريست فاهم في الكلام ده عارف يعني إيه لما تقول كدا في مشهد الحمار فك منك كلبش فا بتقولو بحبك يا حمار هل الحمار هنا فاهم ده ولا يتحدث بدون معنى وبعدين اللي أعرفه كل واحد في المجال بتاعه يركز علشان ينجح مش علشان يبقا مثير للجدل فقط وكدا هو من أبناء النادي التي ينتمي إليه".