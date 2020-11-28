البابا يشيد بدور المكتبة البابوية المركزية في التعريف بالحقبة القبطية

نظم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حفل العرض الخاص للفيلم التسجيلي "المكتبة البابوية المركزية" بحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الأساقفة والوزراء والسفراء والشخصيات العامة، بمقر المركز في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأشاد البابا تواضروس الثاني، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل بما تضمنه الفيلم من معلومات قيمة والتقنيات التي تم تنفيذه بها.

وشكر البابا، الأنبا إرميا الأسقف العام ومدير المركز الثقافي على ذلك.

ولفت البابا تواضروس إلى أن المكتبة تم تأسيسها بدعم من إيبارشيات الكرازة المرقسية والكنائس والأديرة، إلى جانب مكتبات الكتب القديمة والجديدة التي قدمها بعض أبناء الكنيسة، كما أهدى عدد من الشباب القبطي من خارج مصر المكتبة بكتب وموسوعات بلغات متنوعة، وكذلك فعل بعض مطارنة وأساقفة الكنيسة إذ قدموا أجهزة تساعد فى أعمال المكتبة مثل smart video projectors وlaptops and scanners، وتم الاستعانة بخبرات الأديرة فى إدارة المكتبات مثل أديرة البراموس، وأبو مقار، ومارمينا بمريوط.

وأكد البابا تواضروس الثاني، أن دور المكتبة يهدف لخدمة الأنشطة المعرفية والأكاديمية والدراسية خاصة الحقبة القبطية كونها جزءًا أصيلًا من مكونات مصر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أناب الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة لحضور الحفل الذي تضمن إلى جانب الفيلم، عرضًا بمناسبة العيد الثامن لتنصيب البابا تواضروس الثاني، على الكرسي البابوي في 2012.

يذكر أن البابا تواضروس الثاني، تبنى فكرة تجهيز المكتبة المركزية بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون، كأكبر مكتبة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية وافتتحها بحضور أعضاء المجمع المقدس يوم 19 نوفمبر من العام الماضي ضمن فعاليات سيمينار المجمع المقدس.

في سياق آخر، استقبل البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مسؤولي قناة سات 7، لبحث إمكانية التعاون بين الكنيسة القبطية والقناة.

كما استقبل البابا بحسب القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، السفير حاتم تاج الدين سفير مصر في بولندا.