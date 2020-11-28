الصين تسجل "صفر" وفيات و6 إصابات بكورونا وافدة من الخارج في 24 ساعة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 6 إصابات جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86 ألفًا و501 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصًا.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، أنَّ حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع حالتين في فوجيان وحالة واحدة في كل من تيانجين وتشجيانغ وسيتشوان ويونان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3 آلاف و832 حالة غادر منها 3 آلاف و573 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أنَّ 24 شخصًا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81 ألفًا و582 شخصا، مشيرة إلى أنَّ 9 آلاف و649 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت أنَّه تمّ أمس تسجيل 4 حالات جديدة دون أعراض جميعهم من الخارج، وأنَّ إجمالي الحالات دون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 288 حالة منها 284 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 6039 حالة إصابة مؤكّدة، بما في ذلك 108 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكّدة، بينما أبلغت تايوان عن 639 حالة إصابة مؤكّدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5 آلاف و313 مريضًا في هونج كونج، و46 مريضًا في ماكاو، و555 مريضًا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.