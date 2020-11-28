دليل جامعة القاهرة للتعايش الآمن مع كورونا.. مبسط ومتاح للجميع

كشف الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة، الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها جامعة القاهرة من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، قائلًا إنَّ الحفاظ على الالتزام بالإجراءات الاحترزاية وتنفيذها يعد جزءً من الجهد الذي تبذله جامعة القاهرة في إطار بناء وعي جماهيري صحيح ومتكامل ويتناسب مع أي تطورات محتملة.

وأضاف "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "Ten"، أنَّه بالنسبة لدليل الجامعة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا فقد وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بأنّ يكون هذا الدليل متاحًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وذلك لأننا ننتظر ونستعد خلال الفترة المقبلة لأن يكون هناك موجة ثانية من الفيروس شديدة الخطورة، خاصة بعد أن لاحظنا كثيرًا أن هناك نوع من التراخي والكسل ونوع من الاطمئنان الزائد المبالغ فيه لدى البعض ومن هنا تأتي ضرورة التذكير وبناء مكون معرفي متطور ومستمر.

وتابع أنَّ هذا الدليل مبسط ويحتوي على كل التفاصيل الخاصة بكيفية التعامل اليومي داخل العمل وخارجه من أجل تجنب أي مخاطر من الممكن أن تحدث بسبب عدم إتباع التعليمات، مشيرًا إلى أنَّ الأشياء الرئيسية ما زالت كما هي من خلال الحرص على التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامات، عدم تكوين مجموعات كثيرة، العمل عن بعد بقدر الإمكان، استخدام المطهرات بصورة مستمرة.

وأكّد ضرورة التواصل مع أقرب طبيب عند حدوث أي حالات أو الاشتباه في حدوث حالات مصابة، موضحًا أنَّه ما زالت التفاصيل الفنية الدقيقة الخاصة بالوقاية وتجنب الإصابة بالمرض كما هي وبسيطة للغاية، ولكن الأهم هو الحفاظ على اتباع التعليمات.

ونوه إلى أنَّ هذا الدليل متاح حاليًا في جامعة القاهرة، مبينًا أنَّ تعميم هذا الدليل في جامعات أخرى يرجع إلى قرار الجامعات المصرية الأخرى، ولكن جامعة القاهرة جاهزة لتقديم أي خدمات أو معونات فكرية أو لوجيستية فيما يتعلق بمقاومة فيروس كورونا.