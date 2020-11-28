منة الشرقاوي: هدف شيكابالا مارادوني.. ومشهد "مؤمن" يعبر عن وفاء زملائه

قالت الإعلامية منة الشرقاوي، إن نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا الذي أقيم بين ناديي الأهلي والزمالك قطبا الكرة المصرية كان ممتعًا ويليق باسم المصريين والبطولة.

وأضافت "الشرقاوي"، خلال تقديمها برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، و"on"، أن "المباراة كانت أكثر من رائعة، واستوقفني هدف شيكابالا، كان مارادونيا ويُدرس، كما استوقفني مشهد مؤمن زكريا وهو يحمل كأس البطولة ووفاء زملائه لهم، كان شيئًا مشجعًا ومفرحًا، ونتمنى الشفاء له"، وتابعت: "نتمنى التوفيق للنادي الأهلي في مبارياته القادمة في كأس العالم للأندية".

وبدورها قالت الإعلامية إيمان منصور: "ما لفت نظري بعد المباراة هو سعادة الناس لأن فرحتهم تكون من القلب، لم نر هذه الفرحة منذ فترة طويلة، وجماهير الأهلي كانت فرحة في الشوارع بعد المباراة، وكانت حديث الساعة قبل انطلاقها".

وأوضحت: "مصر هي من فازت، وللمرة الـ15 يفوز فريق مصري بنهائي دوري أبطال أفريقيا وهو أمر يسعدنا جميعًا، بواقع 9 مرات للأهلي و5 للزمالك ومرة وحيدة للنادي الإسماعيلي، وهو شيء يشعرنا بالفخر لكون لاعبينا وفرقنا مخلصون لبلدهم".

أما الإعلامي حسام الدين حسين، فهنأ مصر على وصول قطبيها إلى نهائي البطولة، مؤكدًا أنهما قدما أداءً مشرفًا يليق بالرياضة المصرية فنيًا وأخلاقيًا: "كانت مباراة خالية من التعصب وكانت الروح الرياضية عالية، لكن الأهلي هو من حسم البطولة، وأهنئ كل مشجعيهم، أما الزمالك فقدم أداءً مشرفًا يليق باسمه وتاريخه".