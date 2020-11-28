إصابة اثنين من مشجعي الأهلي بحروق أثناء الاحتفال بالفوز بنجع حمادي

أصيب مشجعين اثنين في أثناء المشاركة باحتفالات فوز النادي الأهلي ببطولة أفريقيا، بحروق، إثر اشتعال النيران فيهما، بمدينة نجع حمادي في محافظة المنيا.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بإصابة شابين في أثناء الاحتفال بفوز فريق الأهلي، في شوارع مدينة نجع حمادي.

وتبين بحسب التحريات، أن الشابين أصيبا بحروق في أثناء الاحتفال بفوز الأهلي؛ إذ نشبت فيهما النيران خلال إشعال النيران في سلك مواعين، ما تسبب لهم في حروق بالقدمين واليدين من الدرجة الأولى.

وكانت جماهير النادي الأهلي بقنا، سيطرت على الشوارع، للتعبير عن فرحتهم بالفوز بالبطولة الأفريقية، بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف.

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل.