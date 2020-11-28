صور.. مرشحو الدائرة الأولى بدمياط يكثفون جولاتهم الانتخابية في القرى

كثف مرشحو الدائرة الأولى بمحافظة دمياط من جولاتهم الانتخابية بالقرى، كما وجهوا بيانات للمواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وحرصوا على تكريم الأبطال في المجالات الرياضية.

وأجرى النائب ضياء الدين داود، المرشح لعضوية مجلس النواب عن الدائرة جولة انتخابية التقى خلالها بأهالي قرية البصارطة، وعقد مؤتمراً جماهيرياً على أحد المقاهي، بحضور عليوة السري، المرشح الخاسر في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع أبناء القرية.

بينما زار ضياء علي بصل، المرشح لعضوية مجلس النواب على المقعد الفردي، مستقل، قرية كفر يوسف بدائرة مركز كفر البطيخ، والتقى بأبناء القرية، لعرض برنامجه الانتخابي والاستماع لمشكلاتهم.

ووجه "بصل" رسالة للمواطنين عبر فيديو بثه على صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موجهًا رسالة شكر لكل رجل وسيدة وشاب؛ لوقفتهم ومساندتهم له في المعركة الانتخابية.

كما وجه ضياء بصل رسالة شكر لكل المرشحين الذين لم يوفقوا، وطالبهم بمساندته، وقول كلمة حق لصالح دمياط، مناشدًا المرشحين المنافسين بالتعامل بحب واحترام وشفافية من أجل خدمة شعب المحافظة.

وطالب المرشح المواطنين بالخروج "ليقولوا لا للمال السياسي ولكل من يتاجر بأصوات شعب دمياط"، على حد وصفه، واختيار نائبين "بما يرضي الله"، حتى يكون لدمياط صوت يدافع عن الشرفاء، مضيفًا: "لا للمحسوبية ولا للشنطة ولا للجنيه".

في السياق ذاته، شارك أيمن يوسف رخا، مرشح حزب مستقبل وطن على المقعد الفردي، في تكريم أبطال ناشئين بأكاديمية الأمل لكرة القدم.

وعقد المرشح ياسر أبو هندية، نقيب المحامين في دمياط، لقاءً بأبناء قرية الركابية داخل إحدى قاعات المناسبات؛ للحديث عن برنامجه الانتخابي، والتعرف على مشكلاتهم.