"الاقتصادية" تغرم معد برامج رياضية 300 ألف جنيه: أذاع أخبارا كاذبة

قضت محكمة الجنح الاقتصادية، بتغريم معد بإحدى القنوات الرياضية، مبلغ 300 ألف جنيه، لإدانته بإذاعة أخبار كاذبة وشائعات بشأن سلطات الدولة، من شأنها تكدير السلم العام، واستخدام حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، في ارتكاب الجريمة.

وأشارت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 705 لسنة 2020 جنح اقتصادية، إلى أن المتهم "م.م" أن متابعة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، كشفت عن وجود حساب للمتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتعمد من خلاله نشر عبارات تحريضية وإسقاط على مؤسسات الدولة، ويعمل على بث الفتنة بين أوساط المواطنين.

وأضافت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من ضبط المتهم بعد استئذان النيابة العامة، والتي حققت معه، ثم أمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية.

ومثُل المتهم أمام المحكمة، التي أصدرت حكمها المتقدم بتغريمه مبلغ 300 ألف جنيه، وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن المتهم نشر وأذاع أخبارا كاذبة وشائعات عن سلطات الدولة، وكان ذلك بسوء نية.

واستندت المحكمة، في حكمها على ما جاء بتحريات قطاع الأمن الوطني، وما جاء باعترافات المتهم أثناء التحقيق معه، بملكيته للحساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتابته ما تحتويه وخاصة المنشورات الخاصة، باستقالة أحد المسؤولين في الدولة، ومنشورات أخرى تحريضية.

وأشارت المحكمة إلى أن النيابة العامة ناظرت صفحة المتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي أقر بملكيتها، كما طالعت النيابة 3 منشورات على صفحته الشخصية، أقر المتهم بكتابتها.

وشددت المحكمة على أن الأدلة ضد المتهم جاءت متماسكة مترابطة وتثبت الاتهام في حق المتهم، كما أن دفاعه لم يقدم ثمة دفع ينال من الأدلة التي اطمأنت لها المحكمة.