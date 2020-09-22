حبس متهم بإدارة صفحتين على "فيس بوك" لنشر أخبار كاذبة بالبحيرة

قرر النيابة العامة في مركز الدلنجات، بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أحمد رجب، وكيل النيابة، حبس "محمد ص. ع."، 30 سنة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه إدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم وزير التربية والتعليم، وخصص تلك الصفحات لنشر أخبار وتدوينات تحتوي على معلومات مغلوطة خاصة بالعملية التعليمية، الأمر الذي يستهدف استقرار الأوضاع بمحافظة البحيرة والمحافظات المجاورة.

كانت البداية حينما وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بإدارة غرب الدلتا، عن وجود صفحتين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، باسم "وزير التربية والتعليم"، و"التعليم بكل تفاصيله"، ودأب المسئول عن إدارتهما بنشر تدوينات تتضمن انتحال صفة وزير التربية والتعليم، وأيضاً منشورات تحتوي على أخبار كاذبة خاصة بالعملية التعليمية، ونسب تلك الأخبار إلى مسئولين بوزارة التربية والتعليم، الأمر الذي يؤدي إلى تكدير الأمن والسلم العام.

ولت تحريات ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على أن وراء ارتكاب تلك الواقعة شاب يُدعى "محمد ص. ع."، 30 سنة، مقيم بإحدى القرى التابعة لمركز الدلنجات، وعقب استئذان النيابة العامة، تمكن ضباط الإدارة، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات، من ضبط المتهم والهاتف الخاص به، وبالفحص تبين وجود آثار ودلائل على ارتكاب الواقعة.

وتبين بالفحص، وجود الصفحة المسماه باسم "وزير التربية والتعليم"، كما تبين قيام المتهم بنشر مشاركات تحتوي على أخبار خاصة بالعملية التعليمية ونسب تلك الأخبار إلى المسئولين بوزارة التربية والتعليم، وتم تحرير محضر بالواقعة، برقم 15962 لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.