نشاط مكثف لإيبارشيات الكرازة المرقسية: تدشين مذابح ورسامة كهنة

شهدت إيبارشيات الكرازة المرقسية، نشاطا مكثفا خلال الأيام الماضية، بحسب بيانات للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ففي إيبارشية طما بسوهاج، دشن الأنبا إسحق أسقف طما، مذبح جديد بكنيسة الشهيد مارمينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس بنزلة الدويك التابعة لإيبارشية طما.

وتمت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسي قبل بدء القداس حيث تم تدشين المذبح البحري على اسم دانيال النبي والقديس البابا كيرلس السادس.

وشمل التدشين أيضًا مجموعة من أيقونات الكنيسة، وكذلك أيقونتي تأسيس سر الافخارستيا والصليب في حامل الأيقونات، إلى جانب عدد من أواني الخدمة.

وتلا التدشين صلوات القداس الإلهي بمشاركة الكهنة والشمامسة والشعب.

وفي السياق نفسه تمت عقب صلاة الصلح، سيامة ٢٠ شماسًا في رتبة الإبصالتس (المرتل)، كما تم تطييب رفات مار مينا عقب انتهاء القداس.

وكان المذبح الرئيسي للكنيسة ذاتها قد دشن على اسم مارمينا بيد الأنبا فام أسقف طما السابق في عام 2007.

وفي إيبارشية السويس، تمم الأنبا بموا أسقف الإيبارشية، طقس صلوات تكريس خمس من طالبات التكريس، للخدمة بالإيبارشية.

جاء ذلك قبل بدء القداس الإلهي الذي أقيم بكنيسة بيت الشهيد مارمينا العجايبى للمكرسات.

والمكرسات الجديدات هن: "تاسوني أكسيا، تاسوني دميانه، تاسوني أناسيمون، تاسوني فيبي، تاسوني بارثينيا".

وعقب انتهاء صلوات التكريس والقداس، افتتح الأنبا بموا معرض للمشغولات والأعمال اليدوية المقام بيت مارمينا للمكرسات.

يذكر أن الأنبا بموا أنشأ في شهر مارس 2017 بيت مارمينا للمكرسات بكنيسة القديس الأنبا انطونيوس لإتاحة الفرصة للفتيات الراغبات في التكريس البتولي الخادم للالتحاق به.

أما في إيبارشي أسيوط، صلى الأنبا يوأنس أسقف الإيبارشية، القداس الإلهي في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط، وسام الأسقف خلال القداس اثنين من خدام الإيبارشية بدرجة القسيسية، هما: "الشماس روماني القس أنطون باسم القس جورجيوس لكنيسة القيامة بأسيوط، والشماس مدحت زهران باسم القس صرابامون لكنيسة الأمير تواضروس المشرقي بقرية بويط التابعة للإيبارشية."

ويقضي حاليا القس صرابامون فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير الأنبا هيرمينا السائح بجبل قاو، التابع للإيبارشية، بينما يقضي القس جورجيوس الفترة ذاتها، في دير السيدة العذراء بجبل أسيوط (درنكة).

وفي إيبارشية شبرا الخيمة، شهدت الإيبارشية إضافة رعوية بسيامة ستة كهنة جدد لثلاثة من كنائس الإيبارشية، إلى جانب منح أحد كهنتها رتبة القمصية.

وصلى مطران الإيبارشية الأنبا مرقس، القداس بكنيسة مارجرجس (مقر المطرانية) وخلاله، صلى صلوات سيامة الكهنة الست للكنائس الثلاث، وهي: "كنيسة القديس الأنبا بولا بميدان عبد المنعم رياض: الشماس سامي غالي باسم القس بنيامين، والشماس سامح سامي باسم القس اسحق".

و"كنيسة القديس الأنبا موسى والشهيدة ابوللونيا والقديس الأنبا كاراس بمنطقة أم بيومي: الشماس ميلاد لويز باسم القس يوناثان، والشماس ماهر عياد باسم القس تداوس".

وكنيسة السيدة العذراء والقديسين الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بمنطقة منطي: الشماس صليب ميلاد باسم القس ابيب، والشماس ماهر رشدي باسم القس بولا".

كما منح الأنبا مرقس، القس تكلا رزق كاهن كنيسة القديس الأنبا بولا بمنطقة أم بيومي، رتبة القمصية.

وشارك في صلوات القداس والسيامة عدد من كهنة الإيبارشية وبعضٌ من الشعب.

إما في إيبارشية بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند ووست ڤيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم الاحتفال بعيد رئيس الملائكه ميخائيل، وصلى الأنبا كاراس أسقف الإيبارشية قداس العيد بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مرقوريوس (مقر المطرانية)، وشاركه الأنبا داڤيد أسقف نيويورك ونيوإنجلاند والنائب البابوي بنيو جيرسي، وكهنة الإيبارشية، وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الشماس المهندس شيرين سعد كاهنًا عامًا بالإيبارشية باسم القس ميخائيل.

ويقضي الكاهن الجديد حاليا فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة بدير الأنبا موسي بصحراء تكساس.