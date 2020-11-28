محافظ أسيوط يلتقي وكيل "الأوقاف" لاستعراض خطة تطوير المساجد

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، لاستعراض خطة الأوقاف في تطوير وإحلال وتجديد المساجد بقرى ومراكز المحافظة مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.

حضر اللقاء المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة المساعد، واستعرض المحافظ خلال اللقاء، جهود مديرية الأوقاف خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى استعراض الخطة المستقبلية لافتتاح المساجد التى تم الانتهاء من تطويرها وترميمها بمعرفة وزارة الأوقاف والجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية للأهالى بالقرى والنجوع.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة يوجد بها 5687 مسجدا حكوميا على مستوى المحافظة، لافتا إلى أنه تم تجديد ما يقرب من 102 مسجد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه خلال عام، معلناً دعمه الكامل لتطوير المساجد بالمحافظة وإحلال وتجديد البعض الآخر وفقا لخطة وزارة الأوقاف والاعتمادات المخصصة لها.

وأكد المحافظ على التنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والمدن ومديري إدارت الأوقاف لاستكمال أعمال التطهير والتعقيم للمساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المساجد وتوعية المصلين بضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعى بين المصلين، وثمّن المحافظ مجهودات المواطنين في المشاركة المجتمعية لإقامة الصروح الدينية في جميع أرجاء المحافظة داعيا الله أن يحفظ مصرنا الغالية وأن تصبح تلك المساجد منارات إسلامية تثقيفية تساهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحة، لافتا أن بناء مصر وتنميتها لن يحدث إلا بتعاون الجميع والوقوف معاً يداً واحدة مؤكدا أهمية تطبيق كافة الاشتراطات الوقائية ودورها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف على تنسيق الجهود بين كافة القطاعات التنفيذية بالمحافظة لاستكمال خطة التطوير، مشيرا إلى أن المحافظة يوجد بها 1399 مئذنة وتم بناء أكثر من 316 مسجدا خلال 6 سنوات وجارٍ افتتاح العديد من المساجد التى تم الانتهاء من العمل بها.