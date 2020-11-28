عاجل.. الرئيس السيسي يصل إلى جنوب السودان

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، جنوب السودان، وكان في استقباله سلفا كير بمطار جوبا الدولي، وفق ما ذكره السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتعد زيارة الرئيس إلى جنوب السودان، الأولى من نوعها، وستشهد عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، ستتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في اطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

ومن المقرر، أنَّ تشهد القمة المصرية - الجنوب سودانية كذلك التباحث حول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.