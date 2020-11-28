حبس شاب هدد حبيبته بنشر صورها في الدقهلية: "هترجعيلي يا إما أفضحك"

"هترجعيلي، يا إما أفضحك"، تهديد صريح من صاحب محل تليفونات محمولة، لموظفة جمعتهما علاقة لفترة، طالبا إياها أن ترجع له، وإما أن يفضحها بنشر صورها وأمور خادشة للشرف، تحصل عليها وقت أن كانت علاقتهما جيدة، واتخذ صورها وفيديوهات لها وسيلة للضغط عليها؛ لإعادة تلك العلاقة.

وبدأ الشاب "محمد ف."، 31 عاما، صاحب محل تليفونات محمولة بإحدى قرى المنصورة بالدقهلية، في تنفيذ تهديده لـ"سارة"، 31 سنة، موظفة، مقيمة بمحافظة الغربية، وأنشأ حسابا باسمها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ لنشر تلك الصور عليها.

لم تتحمل"سارة" تلك التهديدات، وعاشت في رعب عندما وجدت حسابا مزيفا يحمل اسمها على "فيس بوك"، أرسله لها هذا الشاب؛ ليؤكد أنه جاد في تهديداته، طالبا إياها بالعودة إليه مرة أخرى.

خافت "سارة" أن ينفذ هذا الشخص ما هددها به؛ فتوجهت إلى مباحث الإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات بشرق الدلتا "مباحث الإنترنت"، وحررت بلاغا ضده برقم 20713 لسنة 2020، جنايات مركز المنصورة بمديرية أمن الدقهلية.

وأكدت تحريات المباحث، أنه على إثر علاقة جمعت الفتاة مع المتهم، تمكن من التحصل على صور وفيديوهات خاصة بها، ولرغبته في إعادة العلاقة فيما بينهما، أنشأ حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي باسمها، وإرسال العديد من الرسائل المكتوبة والصور إلي حسابها الخاص، ليتمكن من مبتغاه، بعد أن هددها بنشر تلك الصور على أهالي قريتها.

وتمكنت مباحث مركز المنصورة، بعد استئذان النيابة العامة، من ضبط المتهم وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، وبفحصه تبين احتوائه على الصور والفيديوهات الخاصة بالمجني عليها، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه.

وأمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات؛ لأنه هدد المجني عليها بإفشاء الأمور المتحصل عليها من الجريمة محل الاتهام، لحملها على إعادة العلاقة معه.

وذكر أمر الإحالة، أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، ونقل بواسطة الأجهزة الإلكترونية صورا شخصية لها في مكان خاص واستعملها بغير رضاها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت النيابة العامة للشاب عدة اتهامات: "إنشاء حساب خاص ونسبته زورا للمجني عليها، واستخدامه في أمر يسيء إليها، وانتهك حرمة الحياة الخاصة لها، وأرسل العديد من الرسائل الإلكترونية إليها دون موافقتها، على نحو ينتهك خصوصيتها، وأنشأ وأدار الحساب الشخصي باسمها على برامج التواصل الاجتماعي، بهدف ارتكاب الجرائم محل تلك الاتهامات، وتعمد إزعاجها باستخدام وسائل الاتصالات".