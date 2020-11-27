"أوقاف القليوبية" تناقش "الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي"

نظمت مديرية الأوقاف بالقليوبية، ندوة حول الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح وسيلة إيجابية ومشعلا من مشاعل النور للبناء وليس الهدم والتعمير وليس التخريب، كما أن الدورة مازالت مستمرة خلال الأيام القادمة، لتشمل جميع العاملين بالمديرية بحضور الشيخ إسماعيل أحمد، مدير الدعوة ورؤساء الأقسام وعدد من الأئمة.

ألقى الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، كلمة خلال الندوة حول سبل التعامل الأمين مع وسائل التواصل الاجتماعى، وأكد على ضرورة اليقظة أثناء التعامل مع بعض المواقع والصفحات الوهمية التي تدعو إلى الشر والكراهية وفقد الهوية.

وأكد "أبوالسعود" على أهمية التعامل الإيجابى وضرورته مع تلك الوسائل التي أصبحت منبرا ومقصدا لفئات متعددة ومنهم الشباب، مشيرا إلى أن التقوقع والانعزال عن تلك الوسائل يترك الساحة خالية لجماعات الضلال وأهل التطرف للسيطرة على عقول الشباب وزرع الفكر المنحرف والاتجاه العدائى للوطن.

في وقت سابق افتتحت مديرية أوقاف القليوبية، مسجدين جديدين، ضمن المساجد الجديدة التي افتتحتها المديرية خلال الفترة الماضية؛ ليصل إجمالي المساجد التي دخلت الخدمة مؤخرا 13 مسجدا.

وأوضح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه جرى افتتاح مسجدي حسن الخزرجي، بقرية الرملة التابعة لمركز ومدينة بنها، و"الشهيد" بكفر الرجالات مركز طوخ، اليوم الجمعة.

وأضاف "أبو السعود" أن مسجد حسن الخزرجي، أنشأ على مساحة 220 مترا مربعا، بتكلفة بلغت مليونا و800 ألف جنيه، على نفقة وزارة الأوقاف المصرية، كما أن مسجد الشهيد بكفر الرجالات مركز طوخ، أنشأ على مساحة 300 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه، بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه بلغ إجمالي عدد المساجد التي افتتحت خلال الأسابيع الأخيرة، 13 مسجدا، موزعة على قرى ومدن المحافظة، وفق الخطة التى أعلنتها الوزارة للمساجد الجديدة، بتكلفة إجمالية وصلت 42 مليونا و800 ألف جنيه حتى الآن.