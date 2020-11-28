مدير محلج الفيوم: الفلاح أكبر مستفيد من منظومة تداول القطن

قال أحمد عبدالسلام مدير محلج الفيوم المطور، إن "هذا العام هو الثاني الشي يشهد تطبيق منظومة تداول القطن الجديدة من قبل وزارة قطاع الأعمال، والتي تعتبر ناجحة بكل المقاييس، وبدأنا نتلاشى بعض المعوقات التي كانت موجودة السنة الماضية".

وأضاف "عبدالسلام"، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "مصر بتتبني"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن "هذه المنظومة جعلت العلاقة مباشرة مع الفلاح دون اللجوء لأي تاجر أو وسيط، والذي كان يأخذ مكسب الفلاح وفرق الثمن".

وأكد أن "الفلاح عندما بدأ يعمل معنا في المنظومة بدأ يشعر بأمان أكثر، ومحصول القطن الخاص به سيفرز وسيأخذ ثمنه بسرعة، وهذا ما تم بالفعل"، متابعا: "الفلاح مجرد ما بيستلم الأكياس اللي بنسلمها له من المنظومة يبدأ يجمع في القطن بتاعه وبيكون خالي من الشوائب علشان نستلمه وياخد فرز ورتبه أعلي لأن كل ما كان القطن نضيغ كل ما هياخد فرز أعلى".

وتابع أن الفلاح يجب أن يحافظ على نظافة محصول القطن الخاص به على أساس أن يأخذ أعلي رتبة وبالتالي يحصل على أعلي سعر، مؤكدا أن هناك جهد كبير مبذول من قبل وزارة الزراعة من حيث أن هناك نوع من أنواع الإرشاد للمحافظة على نظافة القطن من جميع أنواع الشوائب.

وأشار إلى أن هذه المنظومة إذا تم تعميمها على مستوي الجمهورية أو وجه قبلي بالكامل سينافس القطن المصري في الأسواق العالمية.