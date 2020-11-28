لو بتحضر رسالة.. خطوات الحصول على كتب إلكترونية من بنك المعرفة مجانا

بمجرد الانتهاء من سنوات الدراسة والحصول على شهادة المؤهل الجامعي، يرغب الكثير من محبي استكمال الدراسات العليا في التقدم لدراسة سنوات التمهيدي للبدء في تحضير رسالة الماجستير، ثم البدء في التحضير لرسالة الدكتوراه، للحصول على درجة علمية تمكنه من التدريس في الجامعات.

وتتميز هذه المرحلة الجديدة بحرية اختيار الباحث في اختيار موضوع الرسالة التي يقوم بإجراء البحث فيها، ولكن مع مراعاة أن تكون على علاقة وطيدة بالمؤهل الدراسي الذي حصل عليه الباحث، كما تحتاج إلى المزيد من البحث والاطلاع في كثير من الكتب والمراجع للحصول على المعلومات المطلوبة لبرهنة البحث.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات الحصول على كتب ومراجع بنك المعرفة المصري في جميع المجالات المختلفة، والمتاحة من الآن حتى 31 ديسمبر المقبل، كالتالي:

خطوات التعرف على تخصصات ومواضيع الكتب الإلكترونية

- يمكن الدخول على موقع بنك المعرفة المصري، والبحث في الكتب الإلكترونية المتاحة على الموقع.

- أو يمكن الدخول مباشرة على الرابط الخاص بالكتب الإلكترونية المتاحة على موقع بنك المعرفة المصري من هنــــــــــا.

- تظهر قائمة كبيرة تحتوي على عدد هائل من المجالات المختلفة والكتب المتاحة على موقع بنك المعرفة.

خطوات الحصول على الكتب الإلكترونية

- يمكن الحصول على الكتب الإلكترونية من خلال موقع بنك المعرفة المصرية، بستجيل الدخول من هنــــــــا.

- ثم يتم الضغط على أيقونة "التحق الآن" لتسجيل الدخول.

- ثم تظهر الصفحة الخاصة بالكتب والمتوفرة بالموقع والمنصة.

- ثم يبدأ الباحث في تحميل الكتب الخاصة بمجال الدراسة والبحث.

وحرصت وزارة التربية والتعليم خلال الشهور القليلة الماضية على توفير المنصات التعليمية الإلكترونية، لتحسين طرق التعلم عن بعد، لمواجهة غلق المدارس في حالة تصاعد أومة جائحة فيروس كورونا المستجد.