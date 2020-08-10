وزيرة الثقافة تعلن المشاركة فى بنك المعرفة بكنوز ونوادر الإبداع المصري

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مشاركة الوزارة بما تملكه من محتوى إبداعي، في مشروع بنك المعرفة المصري، وذلك خلال ندوة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التي عقدتها لجنة الكتاب بالمجلس الأعلى للثقافة، تحت عنوان "بنك المعرفة المصري بين الإنجازات والتطلعات"

في البداية رحبت وزيرة الثقافة بالدكتور طارق شوقي، وتقدمت له بالشكر على تلبية الدعوة لعقد هذا اللقاء الهام، كما وجهت له التهنئة على نجاح منظومة امتحانات الثانوية العامة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكدت أن موضوع اللقاء، يبرز جهود الدولة في التحول الرقمي، وإتاحة الخدمات المعرفية لكل المصريين، باعتبار بنك المعرفة مبادرة وطنية من المجلس الرئاسي المتخصص للتعليم والبحث العلمي، ويمنح جميع أبناء الشعب حق الوصول إلى أكبر قاعدة بيانات تعليمية رقمية مجانية في العالم.

وأشادت بالمجهود المبذول في مشروع بنك المعرفة، الذي يهدف إلى تطوير الوعى المجتمعي، مؤكدة أن مشاركة الثقافة في المشروع خطوة لتنفيذ فكرة الاستثمار في المنتج الثقافي، وذلك من خلال إتاحته بالمجان للمصريين، وبمقابل مادي للأجانب.

واضافت أن الحديث عن المعرفة، يدفعنا إلى تناول فكرة التكامل بين العلم والثقافة، باعتبار المعرفة هي الحصيلة الفكرية والثقافية للإنسان.

وفي كلمته أكد الدكتور طارق شوقي، أن مشروع بنك المعرفة يعد أحد أكبر المشروعات، والأساس للعديد من التطلعات الأخرى، وبدأت فكرته عام 2014، ولاقت استحسانا ودعما من القيادة السياسية.

وأشار إلى أنه محاولة جادة لإعادة بناء إدراك المجتمع، حيث يضم الكثير من خدمات النشر والتعليم وغيرها.

وأوضح انه يتيح مجانا للمصريين ثروات معرفية، تضاهي أكبر المكتبات في العالم، ثم استعرض أهم المراحل التى مر بها المشروع، والصعوبات التى واجهته، وكيفية التغلب عليها، وكذلك أهم إنجازات المشروع.