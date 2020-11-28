نائب يشيد بتدخل "توفيق" لحل مشكلات "الهندسية للسيارات": خسائرها كبيرة

وجه محمد المسعود عضو مجلس النواب، وخبير السيارات، تحية قلبية للدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، على استجابته السريعة لطلبه الخاص بمواجهة مشكلات وأزمات الشركة الهندسية لصناعة السيارات، بعد أن وصلت خسائرها إلى أكثر من 136 مليون جنيه، مشيداً بالاجتماع الذى عقده الوزير واستعرض فيه خطة تطوير الشركة التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وأعلن "المسعود"، فى بيان له، أصدره اليوم، أهمية تنفيذ خطة تصنيع الأتوبيسات بأحجام متنوعة، خاصة تلك التي تعمل بالغاز الطبيعي وفقًا لبرنامج زمني للخطوات التنفيذية حتى نهاية 2021، والذي يشمل تحديث بعض الوحدات بمختلف عنابر الشركة، إلى جانب تطوير نظم البحوث وفتح قنوات اتصال بالشركات العالمية لبحث أوجه التعاون في إطار خطة تصنيع الأتوبيسات وتعظيم نسبة المكون المحلي.

وكان النائب محمد المسعود قد طالب حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحل مشكلات وأزمات شركة الهندسية للسيارات بعد وصول خسائرها فى العام المالي 2019-2020 بلغت 136.5 مليون جنيه، متسائلًا عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الخسائر الكبيرة.

وقال "المسعود"، إنه إذا كانت هيئة النقل العام لم تسدد 25 مليون جنيه، فإن خسائر الشركة لاتزال تتجاوز 100 مليون جنيه.

تجدر الاشارة الى أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الهندسية للسيارات، برئاسة المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام كانت قد قررت إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الهندسية للسيارات وفقًا لتعديلات قانون 203 لسنة 1991 بالقانون رقم 185 لسنة 2020، فيما يتعلق بفصل الإدارة عن الملكية.

وتقرر تعيين الدكتور سامح متولي رئيس مجلس إدارة غير متفرغ لشركة الهندسية للسيارات، وتعيين وفا فايز عضوًا منتدبًا تنفيذيًا مع تعيين كل من محمد شاهين، وخالد شديد عضوين بمجلس الإدارة.

وأوضحت الشركة، أنها تسعى إلى ترشيد النفقات وإصلاح الاختلالات في الشركة بضم الإدارات وإلغاء بعض القطاعات.