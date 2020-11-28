أخصائي صدر: أعداد مصابي كورونا سترتفع بعد تجمعات مشجعي الأهلي والزمالك

أكد الدكتور أنطوان أشقر أخصائي أمراض صدرية وسرطانية بفرنسا، أن مصر ستشهد ارتفاعا في أعداد مصابي فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة بسبب التجمعات التي حدثت في مباراة الأهلي والزمالك، خاصة وأن مظم المشجعين لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية وأقلها ارتداء الكمامات.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن الإجراءات الاحترازية في السلاح الوحيد الفعال ضد الفيروس، مشيرا إلى ضرورة إلغاء أي تجمعات الفترة المقبلة أو مناسبات خاصة مع عودة انتشار الفيروس مرة أخرى وسرعته.

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان، ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا، فبحسب تقارير وزارة الصحة اليومية الخاصة بمستجدات الفيروس وصلت نسبة الشفاء من الفيروس إلى 89.1%.

وأكّدت وزارة الصحة والسكان، استعداد الدولة التام لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد وأي سيناريو سيئ، مشيرة إلى تدريب القوى البشرية على تطبيق البروتوكولات العلمية لعلاج حالات الإصابة بالفيروس واتباع إجراءات معايير مكافحة العدوى، والتأكّد من توفير مخزون إستراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى زيادة عدد مقاعد الخط الساخن 105 إلى 800 مقعد باللغتين العربية والإنجليزية بهدف سرعة الرد على استفسارات المواطنين.

وأوضحت أنَّه يتمّ تحديث بروتوكول العلاج الخاص بحالات فيروس كورونا بشكل مستمر ومتابعة الالتزام بتطبيق بروتوكولات العلاج من خلال اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، مشيرة إلى استمرار تفعيل 27 غرفة عمليات متصلة بغرفة العمليات المركزية للمراقبة والاستجابة السريعة لحالات الإصابة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102390 حالة حتى اليوم

وكشفت عن تسجيل 357 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.