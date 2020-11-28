وزارة الصحة تطلق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية ⁧‫"حياة كريمة‬⁩‏"، يومي 28 و29 نوفمبر للكشف والعلاج مجانًا.

وجرى إطلاق القوافل الست، في التخصصات الطبية "نساء وتوليد - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل"، بمحافظات الفيوم، القليوبية، الأقصر، الإسكندرية، كفرالشيخ، وسوهاج.

وفي وقت سابق، أطلقت وحدة تكافؤ الفرص بالتعاون مع وحدة حياة كريمة بمحافظة الأقصر، فعاليات مبادرة "إنتي مؤثرة"، التي تستهدف توعية السيدات بقرى مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة، بأهمية دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وأعلنت مؤسسة "حياة كريمة"، استكمال الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "التصالح حياة" في مرحلتها الأولى والتي تضم 9 محافظات، حيث بدأت في تنفيذ خطوة جديدة في محافظة البحيرة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة.

وفي وقت سابق، أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن رئيس الجمهورية أطلق مبادرة حياة كريمة في بداية عام 2019، كتكليف لوزارة التضامن الاجتماعي، لافتًا إلى أنه يجرى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها لكي تحصل على الخدمات الأساسية، وزيادة قدراتها في أعمال منتجة، تسهم في تحقيق حياة كريمة لهم.