هاني يونس عن تطوير "الاستقبال" بالقصر العيني: حاجة تفرح

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، بثًا مباشرًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لأعمال تطوير مستشفى الاستقبال والطوارئ بالقصر العيني.

وأشاد "يونس"، بأعمال التطوير: "شغل 10 على 10، وأغنية تحيا مصر لأحمد جمال شغالة، طبعًا كلنا عارفين إنها مجانية ويعمل بها أساتذة جامعة القاهرة".

وأضاف: "ده القصر يا جماعة، للعلاج المجاني اللي بيقدمه أساتذة جامعة القاهرة المحترمين، حاجة تفرح".

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير قسم الطوارئ ليصبح مُستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني، ورافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة صلاح الدين، عميد كلية طب قصر العيني، ومسئولو التنفيذ.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح وزير التعليم العالي حول المشروع، الذي يرتقي بخدمات هذا الصرح الطبي، من قسم طوارئ إلى مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني، عن طريق التوسع في مساحة قسم الطوارئ من ألف متر بسعة 23 سريرا، الى 7000م، بسعة 113 سريرا.

وأشاد "مدبولي"، بالنقلة النوعية في الخدمة الطبية التي ستكون عليها المستشفى بعد التوسع في خدماتها لتوفر الرعاية الصحية بجودة أكبر ولعدد أكثر من المواطنين، كما تعرف على نظام حجز الخدمة الطبية من خلال أرقام متسلسلة لمنع التزاحم وضمان سرعة تلقي الخدمة والرعاية اللازمة.